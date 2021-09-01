شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب تتناوله يوميا يساعدك على التخلص والوقاية من حصوات الكلى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى عبارة عن بلورات تتشكل داخل الكلى بسبب أنواع مختلفة من المعادن تلتصق ببعضها البعض، قد تتشكل بشكل رئيسي بسبب المدخول الغذائي أو السمنة أو بعض الحالات الطبية، إذا تم تشخيص إصابتك بحصوات الكلى في مرحلة مبكرة، فيمكن علاجها بشرب الكثير من الماء وبعض الأدوية العامة، وتسبب حصوات الكلى بالشعور بآلام أسفل الظهر، حيث يبدأ الألم بسيطا لكنه يتصاعد بسرعة ليصبح على شكل تشنج وألم حاد، قد يستمر لدقيقة، ليختفي بعدها، ويظهر من جديد.

ووفقا لتقرير لوكالة سبوتنيك الروسية تنتشر أعراض آلام الكلى في منطقة الظهر أو تحت القفص الصدري، ويمكن أن ينتشر هذه الآلام أيضا إلى أسفل البطن والفخذ.

ويصاب الكثيرون حول العالم بمشكلة حصوات الكلى، حيث يعاني حوالي 10% من الناس من حصوات الكلى في مرحلة من مراحل حياتهم، وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية الأمريكية، وأظهرت الأبحاث والدراسات السابقة أن شرب الكثير من القهوة والصودا يمكن أن يؤدى في بعض الأحيان إلى حدوث حصوات في الكلى.

ولكن في قام فريق من الباحثين في فرنسا والمملكة المتحدة بتحليل كيفية ارتباط القهوة والشاي بتكوين حصوات الكلى، حيث نفذ الفريق بتنفيذ شاملة لحوالي 13 دراسة سابقة نُشرت نتائجها الشهر الماضي في مجلة "World Journal of Urology".

ولاحظ الباحثون نتائج غريبة، حيث أشارت النتائج إلى أن شرب كميات مناسبة من القهوة والشاي قد يكون له آثار وقائية ضد تكوين حصوات الكلى. وذلك لأن تناول الكافيين يزيد من إفراز البول للكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم من الجسم.

لكن الباحثون حددوا نوعا معينا من الشاي قد يلعب دورا مهما في محاربة حصوات الكلى، وكتب مؤلفو الدراسة: "إن الأدبيات الحالية المتاحة تدعم بشكل عام دورًا محتملًا وقائيًا للشاي ضد تكوّن حصوات الكلى خاصة للشاي الأخضر".

لاحظ الباحثون أن الماء الذي ينقع فيه الشاي يساعد الجسم على إنتاج البول، ما يسهل إفراز المعادن الزائدة كما يقترحون أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي قد يكون لها تأثير وقائي أيضا.