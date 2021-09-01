شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التواء الكاحل عند الأطفال بطرق بسيطة.. منها الثلج واستخدام ضمادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب كثير من الأطفال بإصابات في كاحل القدم ويلاحظ الآباء حدوث التواء في الكاحل عند عودة الطفل من التمرين في النادى أو حتى بعد اللعب مع أصدقائه، وبعد سن السادسة تقريبًا، تزداد احتمالية حدوث إصابات الكاحل عندما يبدأ الأطفال في ممارسة الرياضة ويصبحون أكثر نشاطًا، في هذا التقرير نتعرف على علاج التواء الكاحل عند الأطفال بالمنزل، وفقاً لموقع the royal children hospital milbourne".

يتكون الكاحل من ثلاثة عظام بأربطة (نسيج قوي ومطاطي يربط العظام ببعضها)، حيث تساعد الأربطة في منع مفصل الكاحل من التحرك كثيرًا.

تحدث التواءات الكاحل عادةً عندما تكون هناك حركة مفاجئة أو التواء - غالبًا عندما تتدحرج القدم - وتكون الأربطة ممدودة أكثر من اللازم، يتسبب هذا في حدوث تمزقات ونزيف (يظهر على شكل كدمات وتورم) حول مفصل الكاحل.

من المرجح أن تحدث هذه الحركات عندما يقوم الشخص بالجري أو القفز أو تغيير الاتجاه بسرعة على سبيل المثال في الرياضات مثل كرة السلة أو كرة الشبكة أو كرة القدم.

علامات وأعراض التواء الكاحل عند الأطفال

إذا أصيب طفلك بالتواء في الكاحل ، فقد يعاني من:

-التورم ، الذي يتطور في دقائق أو عدة ساعات - يحدث هذا بسبب تلف الأنسجة الرخوة

-ألم حول الجزء الخارجي من مفصل الكاحل

-كدمات تظهر في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.

طرق علاج التواء الكاحل في المنزل

إذا أصيب طفلك بالتواء في الكاحل، فيمكنك الاعتناء به في المنزل باستخدام مبادئ الإسعافات الأولية (إستراتيجية الراحة والثلج والضغط والرفع (RICE)) وتمارين الكاحل. يجب أن يبدأ العلاج على الفور ويستمر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام قادمة.

الراحة rest : أرح المنطقة المصابة وتجنب الأنشطة التي تسبب الكثير من الألم إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في المشي، فيجب استخدام العكازات.

-الثلج ice: ضع الثلج على المنطقة المصابة لمدة 10-15 دقيقة لا تضع الثلج على الجلد مباشرة لأنه قد يحرق الجلد - لف الثلج أو كيس الثلج في كيس وسادة، ضع ثلجًا على الإصابة كل ساعتين إلى أربع ساعات لمدة يومين إلى ثلاثة أيام عندما يكون طفلك مستيقظًا يمكنك صنع كيس ثلج باستخدام كيس بلاستيكي به بعض الثلج والماء هذا يتشكل بشكل أفضل في منطقة مفصل الكاحل من الثلج وحده.

-الضغط Compression : استخدم ضمادة صلبة غير ضيقة للغاية ولا توقف الدورة الدموية أو تسبب ألمًا إضافيًا يجب أن تغطي الضمادة من أعلى الكاحل وصولاً إلى القدم لا تغطي أصابع القدم.

-الرفع Elevation: ارفع الكاحل كلما أمكن ذلك للمساعدة في تقليل التورم على سبيل المثال ، ارفع ساق طفلك المصابة وضعها على بعض الوسائد أثناء مشاهدة التلفزيون أو القراءة أو الراحة.

سيحتاج بعض الأطفال إلى دواء للمساعدة في تخفيف الألم في معظم الحالات ، يكفي استخدام الباراسيتامول قد تساعد الأدوية المضادة للالتهابات.

في أول يومين إلى ثلاثة أيام بعد إصابة طفلك ، تجنب:

-الحرارة (مثل الكمادات الحرارية أو الحمامات الساخنة) - يزيد هذا من تدفق الدم ويزيد التورم سوءًا

-إعادة الإصابة - حماية مفصل الكاحل من الإصابة مرة أخرى بالحفاظ على الوزن بعيدًا عنه والتحرك بحذر.

التدليك - يعزز تدفق الدم ويزيد التورم سوءًا.