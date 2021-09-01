شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأنشوجة لصحتك عديدة أبرزها غنية بالبروتين والفيتامينات وأوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنشوجة هي نوع صغير وغني بالمغذيات من الأسماك التي تقدم العديد من الفوائد الصحية وغالبًا ما تعتبر الأنشوجة مالحة وقوية النكهة، ويحتوى 45 جرام من سمك الأنشوجة المعلب بالزيت على 95 جراماً من السعرات الحرارية والبروتين والدهون، وفيتامين بـ3 وفيتامين ب 12 ومعدن السلينيوم والحديد والكالسيوم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الأنشوجة، بحسب موقع "healthline".



فوائد الأنشوجة

القيمة الغذائية للأنشوجة

فوائد الأنشوجة تأتى بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين ب 3 - أو النياسين، وهو فيتامين يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من السيلينيوم ، وهو معدن له علاقة بالقلب والغدة الدرقية والمناعة وصحة العظام.

والأنشوجة مصدر لمعادن الحديد والكالسيوم، حيث يحتاج جسمك إلى الحديد لنقل الأكسجين من رئتيك وكذلك فإن الكالسيوم مهم لتقوية العظام.

علاوة على ذلك، فإن الأنشوجة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.



فوائد الأنشوجة

فوائد الأنشوجة

ترتبط معظم فوائد الأنشوجة بمركباتها الغذائية الفردية، وليس الأنشوجة نفسها، ومع ذلك، فإن العناصر الغذائية الموجودة في هذه الأسماك تقدم العديد من الفوائد الصحية.

قد يحسن صحة القلب

تحتوي أسماك الأنشوجة على أحماض أوميجا 3 الدهنية والسيلينيوم- وهي عناصر مغذية قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تحسين ضغط الدم والكوليسترول والالتهابات ومستويات الدهون الثلاثية، بالإضافة إلى وظائف الأوعية الدموية وتدفق الدم إلى القلب لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

قد تؤدي زيادة تناول السيلينيوم إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بسبب قدرته المضادة للأكسدة، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات المرتبطة بأمراض القلب.

الأنشوجة مصدر غني بالبروتين

تحتوى الأنشوجة على كمية جيدة جدًا من البروتين، مع 13 جرامًا في وجبة واحدة.

قد يؤدي تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين كجزء من نظام غذائي متوازن إلى تعزيز فقدان الوزن، لأن تناول هذه العناصر الغذائية يساعدك على الشعور بالشبع

تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين أيضًا في الحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون وتساعد في الحفاظ على الوزن من خلال تعزيز استعادة الوزن بشكل أقل من الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين



فوائد الأنشوجة

فوائد الأنشوجة الأخرى

قد يكون محتوى الأنشوجة أوميجا 3 والسيلينيوم تقدم بعض المزايا الإضافية ، بما في ذلك:

-آثار مكافحة السرطان قد يلعب تأثير أوميجا 3 المضاد للالتهابات وخصائص السيلينيوم المضادة للأكسدة دورًا في مكافحة أنواع مختلفة من السرطان عن طريق منع نمو الأورام وانتشارها

-تحسين صحة الدماغ أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لتكوين خلايا الدماغ وعملها تم ربط نقصها بتسارع شيخوخة الدماغ وزيادة خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر والاكتئاب.