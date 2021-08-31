ازاى تعرف إذا كان سيلان أنفك من أعراض كورونا أم مجرد نزلة برد

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القاهرة - سامية سيد - وسط جائحة فيروس كورونا ، أصبحت العدوى الفيروسية الحادة مصدر قلق صحي كبير بينما في وقت سابق ، كانت أعراض مثل الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف تعني إما نزلة برد أو إنفلونزا أو حساسية موسمية، تشير النتائج الحديثة إلى أن هذه هي الأعراض الكلاسيكية لفيروس كورونا ويجب الحذر عند ظهور مثل هذه الأعراض، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.

ارتفعت الإصابات الاختراقية في الآونة الأخيرة، بسبب التراخي في الاحتياطات وظهور متغيرات جديدة مثل دلتا بعضًا من العوامل المساهمة لذا ، بينما يعد الحصول على اللقاح أمرًا مهمًا للغاية ، فهناك احتمال كبير أن تصاب بالفيروس وتحدث أعراضا خفيفة.

لذا إذا كنت تعاني من سيلان الأنف وتشعر بقليل من ارتفاع درجة الحرارة ، كيف تفسر ذلك؟ هل هو مجرد نزلة برد عادية أم فيروس أم أنك تعاني من مرض فيروس كورونا؟ تابع القراءة لمعرفة ذلك.

ما هو اختراق عدوى كورونا؟

تحدث عدوى اختراق عندما يصاب الشخص بفيروس حتى بعد التطعيم الكامل ضده يظل الشخص إما بدون أعراض أو تظهر عليه أعراض خفيفة إلى متوسطة ومع ذلك ، في بعض الحالات قد يستسلم الفرد للفيروس ، لكنه نادر الحدوث.

أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه على الرغم من وجود حالات عدوى اختراق ، إلا أنه يقال إنها نادرة جدًا وأن الأشخاص المصابين أقل عرضة للإصابة بالمرض بالنظر إلى أن متغير دلتا الجديد أكثر قابلية للانتقال من السلالات القديمة ، يُقال إن لديه القدرة على الهروب من المناعة التي يسببها اللقاح ، والتي بدورها تؤدي إلى اختراق عدوى كورونا .

هل تختلف أعراض الاختراق عن أعراض الإصابة لدى غير الملقحين؟

يعتقد الخبراء أن الأعراض قد تختلف في الأفراد الملقحين بالكامل تظل معظم الأعراض خفيفة ونادراً ما يحتاج أي شخص إلى رعاية طبية أو دخول المستشفى، و بعض أعراض العدوى الاختراق هي كما يلي.

- صداع الراس

- سيلان الأنف

- العطس

- إلتهاب الحلق

- فقدان حاسة الشم والتذوق

تشير التقارير إلى أن سيلان الأنف كان ثاني أكثر الأعراض شيوعًا بعد الصداع ، الأمر الذي يثير مخاوفنا فقط في اللحظة التي نواجه فيها نوبات الزكام.

كيف تعرف ما إذا كان سيلان أنفك من أعراض كورونا أم نزلة برد فيروسية؟

يؤثر كل من فيروس كورونا والأمراض الفيروسية على صحة الجهاز التنفسي لدينا، نظرًا لأن بعض الأعراض الشائعة لعدوى كورونا الخارقة تشبه أعراض البرد والإنفلونزا والالتهابات الفيروسية الأخرى ، فقد يصبح من الصعب التمييز بين الأعراض.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من سيلان الأنف وانسداده، وهو أيضًا ثاني أكثر أعراض كورونا شيوعًا في الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل، فابحث عن علامات أخرى مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، وهو مؤشر أكيد على الإصابة بالفيروس القاتل.

مع ارتفاع معدلات العدوى الفيروسية وعدوى كورونا ، من الأفضل أن تخضع لفحص فيروس كورونا وتبقى معزولًا ، وذلك لضمان سلامة الآخرين.

نزلة البرد وكورونا تعرف على أوجه التشابه والاختلاف

البرد والإنفلونزا و كورونا كلها فيروسات تنفسية قد تختلف في درجة مخاطرها، لكنها تنتقل بنفس الطريقة يحدث الانتقال المعدي إما على شكل قطرات أو يكون في الهواء بطبيعته ينتشر كورونا أو الأنفلونزا أو نزلات البرد من خلال قطرات كبيرة ويسبب عدوى في المسار التنفسي إما مباشرة عن طريق الاتصال أو من خلال سطح ملوث ومع ذلك ، بينما يتلاشى البرد أو الأنفلونزا في غضون أيام قليلة ، يمكن أن يكون لـكورونا تأثير طويل الأمد.

تعد مضاعفات الجهاز التنفسي مثل السعال الجاف والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم والتذوق من أعراض كورونا، والتي تقل احتمالية وجودها في مرضى حمى الضنك والذين يعانون من الملاريا.

الحمى الفيروسية وأمراض أخرى مثل التيفوئيد والكوليرا تؤدي أيضًا إلى الحمى وآلام العضلات والمفاصل والتعب والضعف والقشعريرة والدوخة والتعرق والجفاف والضعف وفقدان الشهية ، والتي يمكن أن تحدث لمرضى كورونا أيضًا.