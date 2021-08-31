شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة سحرية لعلاج الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك حالة تؤثر على العديد من الأشخاص، وهى عدم قدرة الأمعاء على التفريغ ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، وعادةً ما تساعد زيادة محتوى الأطعمة الغنية بالألياف في السيطرة على الحالة، ويشير التقرير المنشور بموقع "إكسبريس" إلى أهمية تناول الكثير من فاكهة الكيوي لعلاج حالات الإمساك.

زيادة كمية الألياف التي تتناولها هي أفضل طريقة لتحسين الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك ارتجاع الحمض وعسر الهضم وآلام المعدة والانتفاخ، ويشير التقرير إلى فوائد الكيوى في علاج الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمى.

ويعتقد معظم الخبراء أن التغييرات الغذائية ضرورية لتقليل العدد الهائل من الأعراض المرتبطة بالإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الكمية المتناولة من الفاكهة والخضروات يوميًا.

وتحتوي الكيوي على خصائص محددة تساعد في منع الإمساك، حيث تحتوى هذه الفاكهة على ألياف لها تأثير عميق في الاحتفاظ بالمياه، بما يساعد زيادة عدد حركات الأمعاء العفوية وتليين البراز ومن ثم يقلل من آلام البطن.



الامساك

تحتوي الكيوى أيضًا على إنزيم يعرف باسم الأكتينيدين، الذي يحفز هضم البروتين في المعدة والأمعاء الدقيقة، كما تحتوي جدران خلايا فاكهة الكيوي على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، حيث تعمل كركيزة لبكتيريا القولون المفيدة وتدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

تحتوي فاكهة الكيوي على خصائص أخرى مفيدة للصحة، مثل محتواها العالي من فيتامين سي، وهو مهم لإنتاج الكولاجين وتكوين الناقلات العصبية ومضادات الأكسدة القوية وتنشيط جهاز المناعة لمكافحة الأمراض والعدوى كما يساعد تناول المزيد منه في امتصاص الجسم للحديد من الطعام.



الإمساك

تحتوي فاكهة الكيوي أيضًا على مستويات عالية من فيتامين هـ وحمض الفوليك والبوتاسيوم، حيث يعتبر فيتامين هـ أحد مضادات الأكسدة القوية.

كما أن الكيوي منخفضة في محتوى الأملاح ولكنها غنية بالبوتاسيوم، لذلك فإن تناول المزيد منها يخفض ضغط الدم، وكذلك يُقلل من مستويات الكوليسترول الضار.