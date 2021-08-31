شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحافظ مرضى القلب على صحتهم مع ظهور متغير دلتا بلس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تصريح وزيرة الصحة المصرية بظهور حالة إصابة بمتغير دلتا بلس، وهذا المتغير هو ومتحور من فيروس كورونا التاجي، يقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطبي بعض النصائح الصحية الهامة لمرضي القلب، للحفاظ علي صحتهم مع ظهور المتغير، ومنها:

-إتباع التباعد الاجتماعي يعد من أهم النصائح لمرضي القلب، لتجنب الإصابة.

-غسيل اليدين أو استخدام الكحول بديلا عن ذلك للحد من الإصابة وتقليل فرصها.

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول تعد من أبرز النصائح، لأنها تعمل علي تقوية الجهاز المناعي وتحافظ علي الجسم ضد الإصابة بمتغير دلتا بلس، ولذا ينصح بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات، ومضادات الأكسدة.

-هل تعلم، أن التوتر والقلق يزيد من فرص تعرض القلب للمشاكل الصحية وأيضا تقلل من كفائه الجهاز المناعي، وزيادة فرص الإصابة بالجلطات أو الذبحة القلبية، وارتفاع نسبة ضغط الدم، ولذا أبعد عن هذه الأمور للحفاظ علي صحة القلب.

-تعد ممارسة الرياضة من أهم الحيل الصحية التي تحافظ علي كفائه القلب، نتيجة لزيادة تدفق الدم داخله، وأيضا تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، ولذا عليك ممارستها يوميا.

-هل تعلم أن أخذ قسط كافي من النوم يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ولذا عليك النوم 8 ساعات يوميا.