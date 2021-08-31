شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالخرف.. منها فقدان الذاكرة وتغير المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النسيان الخفيف أمر طبيعى يعانى منه الكثير من الناس بجميع الفئات العمرية، ولكن مع تقدم العمر، نصبح أكثر عرضة للإصابة بحالات الصحة العقلية المعروفة باسم الخرف أو التدهور المعرفى، إنه ليس مرضًا محددا، ولكنه مجموعة من الحالات، التى تتميز بضعف وظيفتين على الأقل من وظائف الدماغ، مثل فقدان الذاكرة والحكم.

تشير الدراسات إلى وجود بعض العلامات التحذيرية الدقيقة قبل ظهور الخرف، وعلى الرغم من عدم وجود علاج لهذه الحالة الصحية العقلية ولا يمكن الوقاية منها، ولكن البدء في العلاج مبكرًا يمكن أن يساعد على إدارة الحالة بشكل أفضل، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن هناك 5 علامات تحذيرية مبكرة تدل على الإصابة بالخرف.

عدم القدرة على اكتشاف الكلام

وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، فإن عدم القدرة على اكتشاف الكلام يمكن أن يشير إلى خطر الإصابة بالخرف، حيث يتم اعتبار عدم القدرة على اكتشاف الكلام بشكل عام علامة على ضعف السمع، لكن باحثو أكسفورد ربطوه بالخرف أيضًا.

وفقًا للباحثين، فإن أولئك الذين عانوا من السمع في البيئة الصاخبة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يجدوا صعوبة في السمع.

فقدان الذاكرة

يعد فقدان الذاكرة أحد الأعراض الأولية للخرف، غالبًا ما يجد الشخص الذي على وشك تطوير هذه الحالة صعوبة في تذكر المعلومات، وتجدهم يعتمدون على الأشخاص من حولهم لتتبع مثل هذه التفاصيل، مع العلم أن الأشخاص الذين ينسون من حين لآخر أمرًا ما ثم يتذكرونه لاحقًا لا يوصفون بأنه خرف، إنها مجرد قضية متعلقة بالعمر.

تجد صعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة

مع الخرف، يصبح القيام بالمهام الأساسية مثل صنع كوب من الشاي وتشغيل الكمبيوتر أمرًا صعبًا، هذه بعض المهام التي ربما تكون قد قمت بها لعدة سنوات ومع ذلك تجد صعوبة في إكمالها، قد تواجه هذه الصعوبة في العمل أو المنزل.

تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة

قد يجد الأشخاص المصابون بالخرف أيضًا صعوبة في المشاركة في محادثة أو صياغة أفكارهم في كلمات، قد ينسون ما كانوا يتحدثون عنه أو ما قاله الشخص الآخر، قد يكون إجراء محادثة مع مثل هذا الشخص أمرًا صعبًا، وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول للانتهاء منه، حتى أن العديد من الأشخاص يرتكبون أخطاء لغوية أو يصبح من الصعب قراءة خط يدهم.

تغير المزاج

يمكنك بسهولة التعرف على علامات الخرف من خلال تغير المزاج المتكرر لدى الأشخاص الذين يعانون منه، قد تشعر أحيانًا بالسعادة والحيوية وبعدها بالاكتئاب والحزن، سيكون هناك تحول تدريجي في الشخصية بشكل واضح جدًا، والأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالخرف.