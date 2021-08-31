احترس من الموجة الرابعة لكورونا.. الذروة لم تأت بعد في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثفت وزارة الصحة المصرية خلال الأوانة الأخيرة حملات التوعية والتحذير والتأكيد على أهمية تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالتزامن من عودة انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، ودخول البلاد في الموجة الرابعة مع ظهور متحور دلتا.

فيما أكد أطباء أنه رغم الانتشار السريع للمرض لم تصل البلاد بعد لذروة الانتشار بما يتوجب الاحتراس الشديد خلال الفترة المقبلة كي لا يتفاقم الوضع.

وحذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، من ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، مرجعاً هذا الارتفاع الذي تم رصده مؤخرا إلى التهاون الكبير من قبل المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشدداً أن الدولة في سبيل حرصها على التصدي للمرض، وفرت اللقاحات بينما تم رصد تهاون شديد من قبل المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

تحذير

وحذر الدكتور عصام قاعود، رئيس قسم االصدر في مستشفى الغردقة العام، خلال حديثه لـ"الخليج 365" من ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا، خاصة وأن الأغلبية من المواطنين لا يزالون يتعاملون مع المرض باستهانة، وعدم تنفيذ تعليمات الوقاية التي تم التنبيه عليها مراراً وتكراراً.

وأشار قاعود، إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا كان متوقعاً باعتبار أن التحورات من سمات الفيروسات، ومعدل انتشار الموجة الرابعة كبيرا في مصر، وظهر تحديداً بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى بسبب التزاحم، بالإ ضافة إلى إقامة الأفراح والمناسبات دون أي أكتراث بالوضع الراهن.





حيره طبية



واحتار علماء الطب في العالم، بحسب قاعود، من تنوع الانتشار الجغرافي لفيروس كورنا، فأحيانا نراه منتشراً في أوروبا ثم يتجه نحو آسيا وينتشر بكثافة، ثم إلى أمريكا ثم إلى أفريقيا، مؤكداً أن كل الأوساط العلمية لا تزال لا تملك إجابة قاطعة عن هذا التحول الجغرافي.

الذروة لم تأت بعد

واتفق الدكتور مصطفى العابدي، نائب مدير مستشفى الحميات بالغردقة، مع الرأي السابق، وقال في تصرحيات خاصة لـ"الخليج 365، إن عدم اهتمام الناس بالتدابير الاحترازية، رغم الإعلان عن ذلك في كل وسائل الإعلام هو أمر شديد الخطورة، خاصة وأن الموجة الرابعة تنتشر بشكل أسرع من سابقيها.

نوه العابدي، إلى أن الموجة الرابعة أعلنت في مصر منذ نحو شهر وأن ذروة الانتشار لم تحدث بعد، ومراكز العزل لا زالت آمنة ومعدلاتها طبيعية لأن التطعيمات التي تلقاها المواطنين أثرت بشكل كبير على ظهور حالات حرجة بكثرة، وطبيعة الفيروس المتحور نفسه ليس بقوة سابقيه.



