شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ باطنة: جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ومناسبة لمريض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد خطاب أستاذ أمراض الباطنة والسكر بطب قصر العينى، في تصريح خاص لــ" الخليج 365 " أن مريض السكر يمكنه تناول أى لقاح لفيروس كورونا متاح، موضحا إن أى لقاح لفيروس كورونا آمن وفعال، وجميع اللقاحات المتوافرة في مصر آمنة وفعالة لمريض السكر.

وينصح مريض السكر باتباع جميع الإجراءات الاحترازية أكثر من أى مريض آخر، وعدم الاستخفاف بالفيروس، مشيرا الى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات، وعدم الاختلاط غير المبرر، ويمكن ممارسة حياتهم الطبيعية مع الحرص الشديد، والحذر لأن فيروس كورونا لازال موجودا، ورغم عدم ارتفاع الإصابات فى مصر الا ان الخطر لازال موجودا.

وأشار إلى أن مريض السكر أكثر عرضه للإصابة، وأكثر عرضه للوفاة بسبب الفيروس والمضاعفات عند دخول المستشفى أكثر، وهذا وفقا للدراسات والأبحاث التى أثبتت ذلك.

وأكد أن 10 % من المصريين مصابين بمرض السكر، طبقا لإحصائيات مسح 100 مليون صحة، مؤكدا ان المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة انقذت حياة الملايين نتيجة اكتشاف فيروس سى ومرض السكر وعلاجهما، وأنا سعيد بهذه المبادرة، لأن مرض السكر ليس له أعراض.



لقاح جونسون اند جوسنون

وأوضح، إنه لابد من الحرص على ضبط مستوى السكر في الدم، مضيفا، إن مريض السكر المنضبط لا تحدث له مضاعفات، ويكون علاجه أسهل عند الإصابة بأى مرض، وطبقا للأبحاث فانه اذا دخل المستشفى بأزمة قلبية فان رقم السكر لديه يحدد مستقبله المرضى، فكلما كان الرقم منضبط كانت المضاعفات أقل.

وقال، إن مرض السكرى يعد من أخطر الأمراض المزمنة، التي تصيب المريض المصري لقدرته على إتلاف أجزاء الجسم مما يؤدي إلى إصابة المريض بالعديد من الأمراض المزمنة والحادة، وتنقسم مضاعفات مرض السكري إلى نوعين رئيسين، يظهر بعضها بشكل حاد، والبعض الآخر على المدى البعيد، وأن نسبه كبيره من مرضى السكرى يعانون من مضاعفات بشبكيه العين، ومشاكل خطيرة في القدم، مما قد يؤدي إلى البتر، والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وأمراض الكلى، إلى قصور عضله القلب، والتى تعد واحده من أخطر المضاعفات الغير ملحوظه لمرض السكري من النوع الثاني تحديدا في المراحل المبكرة، وعلى الجانب الآخر، يمكن أن يؤدي مرض السكرى إلى مضاعفات خطيرة مثل حالة زيادة سكر الدم (HHS)، والتي يمكن أن تهدد حياة الفرد، وغالبًا ما تكون هذه الحالة نتيجة للتعرض لجفاف شديد، وارتفاع نسبة السكر فى الدم.

يذكر أن التأخير فى التكثيف العلاجى يعد واحده من المشاكل التى تواجه مريض السكر من النوع الثاني في مصر والعالم والتي تصعد من وتيره المضاعفات لمرض السكرى النوع الثانى.