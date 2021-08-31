شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الوزن بسرعة يعرض صحتك للخطر.. إعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثير من الناس لاتباع أنظمة الدايت السريعة لإنقاص الوزن في أقل وقت ممكن، وتكون هذه الأنظمة الغذائية قاسية للغاية وتغير عاداتهم الغذائية تمامًا لكن هل فقدان الوزن السريع دائم؟ وكيف يمكن أن يؤثر على صحتك؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع " ndtv".

وقالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا: "لا يمكن أن يحدث فقدان الوزن بين عشية وضحاها، فهو يستغرق وقتًا وإذا كان سريعًا جدًا ومفاجئًا، فقد يكون خطيرًا على صحتك ويسبب العديد من المشكلات الصحية".

الآثار الجانبية لفقدان الوزن السريع1.ترهل الجلد

الجلد المترهل يحدث عندما يتقلص حجم الجسم بعد تمدد الجلد يمكنك تجنب ذلك عن طريق فقدان الوزن ببطء وثبات.

2. مشاكل في الكبد

أولئك الذين يفقدون الوزن بسرعة معرضون لخطر الإصابة بمشاكل في الكبد قد يكون هذا بسبب التغييرات المفاجئة في ملف تعريف الأحماض الدهنية بعد فقدان الوزن ، أو كأثر متبقي من زيادة الوزن.

3. حصوات المرارة

حصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة تتشكل فى المرارة، أولئك الذين يفقدون الوزن بسرعة هم أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة.

عند اتباع نظام غذائى قاسى، لا يحصل الكثير من الكربوهيدرات على ما يكفى من الكربوهيدرات لحرق الصفراء الزائدة، مما يعيق عمل البنكرياس لذلك، يجب تجنب الأنظمة الغذائية منخفضة الطاقة والكربوهيدرات.

4. خسارة العضلات بدلا من الدهون

عند محاولة فقدان الدهون غالبًا ما يفوت الكثيرون بناء العضلات، إذا قللت من تناول السعرات الحرارية بشكل كبير، فقد تتأثر كتلة عضلاتك، يحدث هذا لأن جسمك في مثل هذه الحالة يكسر العضلات للحصول على الطاقة والوقود.

إذا كنت ترغب فى إنقاص وزنك، فإن خسارة ما يصل إلى كيلوجرام واحد فى الأسبوع يعتبر صحيًا فى حين أن أى شىء يزيد عن ذلك يمر بسرعة كبيرة جدًا.

5- سوء التغذية

إن تناول نظام غذائى متوازن أمر بالغ الأهمية لتجنب نقص التغذية، العديد من الفيتامينات والمعادن ضرورية للحفاظ على صحة جيدة. غالبًا ما تجعلك الأنظمة الغذائية السريعة تستهلك عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية مما يجعل الجسم يفقد العناصر الغذائية الأساسية نتيجة لذلك، تتسبب فى تساقط الشعر، والتعب الشديد ، وضعف جهاز المناعة، وتدهور عام فى الصحة ككل.