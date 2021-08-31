شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد أن تعرفه عن ارتفاع ضغط الدم.. الأعراض والمضاعفات والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقرير جديد لها، إن ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية خطيرة تزيد بشكل كبير من مخاطر أمراض القلب والدماغ والكلى وأمراض أخرى، يُقدَّر أن 1.28 مليار بالغ تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويعيش معظمهم (ثلثهم) في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل



اهمية علاج ضغط الدم

يقدر أن 46 % من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون أنهم مصابون بهذه الحالة، ويتم تشخيص وعلاج أقل من نصف البالغين (42%) المصابين بارتفاع ضغط الدم، ما يقرب من 1 من كل 5 بالغين (21%) المصابين بارتفاع ضغط الدم تحت السيطرة، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسى للوفاة المبكرة فى جميع أنحاء العالم.

أكدت منظمة الصحة العالمية، يتمثل أحد الأهداف العالمية للأمراض غير السارية في الحد من انتشار ارتفاع ضغط الدم بنسبة 33% بين عامي 2010 و2030.



ضبط ضغط الدم

س. ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

ضغط الدم هو المسئولة عن تدوير الدم على جدران شرايين الجسم، وهي الأوعية الدموية الرئيسية في الجسم. يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم مرتفعًا جدًا.

ضغط الدم مكتوب على شكل رقمين. الرقم الأول (الانقباضي) يمثل الضغط في الأوعية الدموية عندما ينقبض القلب أو ينبض. الرقم الثاني (الانبساطي) يمثل الضغط في الأوعية عندما يرتاح القلب بين الضربات.

يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم إذا كانت قراءات ضغط الدم الانقباضي في كلا اليومين 140 ملم زئبقي، أو قراءات ضغط الدم الانبساطي في كلا اليومين 90 ملم زئبق.

س. ما هى عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم؟

تشمل عوامل الخطر القابلة للتعديل النظم الغذائية غير الصحية (الاستهلاك المفرط للملح، والنظام الغذائى الغنى بالدهون المشبعة والدهون المتحولة، وانخفاض تناول الفواكه والخضروات)، وقلة النشاط البدنى، واستهلاك التبغ والكحول، وزيادة الوزن أو السمنة.

تشمل عوامل الخطر غير القابلة للتعديل التاريخ العائلى لارتفاع ضغط الدم والعمر فوق 65 عامًا والأمراض الموجودة مثل مرض السكري أو أمراض الكلى.

س. ما هي الأعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم يسمى "القاتل الصامت" لا يدرك معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم هذه المشكلة لأنه قد لا تظهر عليهم علامات أو أعراض تحذيرية، لهذا السبب، من الضروري قياس ضغط الدم بانتظام، عندما تحدث الأعراض، يمكن أن تشمل الصداع في الصباح الباكر، ونزيف الأنف، وعدم انتظام ضربات القلب، وتغيرات في الرؤية، وطنين في الأذنين، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم الشديد التعب والغثيان والقيء والارتباك والقلق وألم الصدر ورجفان العضلات.

الطريقة الوحيدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم هي أن يقوم أخصائي صحي بقياس ضغط الدم، قياس ضغط الدم سريع وغير مؤلم، على الرغم من أنه يمكن للأفراد قياس ضغط الدم باستخدام أجهزة آلية، إلا أن التقييم من قبل أخصائي صحي مهم لتقييم المخاطر والظروف المرتبطة بها.



س وج عن ارتفاع ضغط الدم

س. ما هى مضاعفات ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط؟

من بين المضاعفات الأخرى، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم فى حدوث أضرار جسيمة للقلب، يمكن أن يؤدى الضغط المفرط إلى تصلب الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب.

يمكن أن يؤدي هذا الضغط المرتفع وانخفاض تدفق الدم إلى:

1.آلام في الصدر، وتسمى أيضًا الذبحة الصدرية.

2.النوبة القلبية، والتي تحدث عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب وتموت خلايا عضلة القلب من نقص الأكسجين، وكلما طالت مدة انسداد تدفق الدم، زاد الضرر الذي يلحق بالقلب.

3.قصور القلب، والذي يحدث عندما لا يستطيع القلب ضخ ما يكفي من الدم والأكسجين لأعضاء الجسم الحيوية الأخرى، عدم انتظام ضربات القلب مما قد يؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

4.يمكن لارتفاع ضغط الدم أيضًا أن ينفجر أو يسد الشرايين التي تزود الدماغ بالدم والأكسجين، مما يسبب السكتة الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الكلى، مما يؤدي إلى الفشل الكلوي.

س. لماذا يعتبر ارتفاع ضغط الدم قضية مهمة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؟

يختلف انتشار ارتفاع ضغط الدم باختلاف المناطق وفئات الدخل في البلدان، يوجد في الإقليم الأفريقي التابع لمنظمة الصحة العالمية أعلى معدل لانتشار ارتفاع ضغط الدم (27%) في حين أن إقليم منظمة الصحة العالمية للأمريكتين لديه أدنى معدل لانتشار ارتفاع ضغط الدم 18%.

ارتفع عدد البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم من 594 مليون في عام 1975 إلى 1.13 مليار في عام 2015، مع الزيادة الملحوظة إلى حد كبير في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع عوامل خطر ارتفاع ضغط الدم لدى هؤلاء السكان.

س.كيف يمكن تخفيف عبء ارتفاع ضغط الدم؟

يقلل خفض ضغط الدم من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتلف الكلى بالإضافة إلى المشاكل الصحية الأخرى.



السالمون

س. كيف تقى نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟

التقليل من تناول الملح (لأقل من 5 جرام يومياً)، تناول المزيد من الفاكهة والخضروات، أن تكون نشيطًا بدنيًا بشكل منتظم، تجنب استخدام التبغ، التقليل من استهلاك الكحول، الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، القضاء على أو تقليل الدهون المتحولة في النظام الغذائي، تقليل وإدارة الإجهاد، قياس ضغط الدم بانتظام، علاج ارتفاع ضغط الدم.

س. ما هى استجابة منظمة الصحة العالمية؟

منظمة الصحة العالمية (WHO) تدعم البلدان للحد من ارتفاع ضغط الدم باعتباره مشكلة من مشاكل الصحة العامة، في عام 2021، أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية جديدة بشأن العلاج الدوائى لارتفاع ضغط الدم لدى البالغين، يوفر المنشور توصيات قائمة على الأدلة لبدء علاج ارتفاع ضغط الدم، والفترات الموصى بها للمتابعة، تتضمن الوثيقة أيضًا ضغط الدم المستهدف الذى يجب تحقيقه للسيطرة، ومعلومات حول من يمكنه بدء العلاج في نظام الرعاية الصحية.

لدعم الحكومات فى تعزيز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ومكافحتها، أطلقت منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على لأمراض والقواية منها الأمريكى(CDC) مبادرة القلوب العالمية فى سبتمبر 2016، والتى تتضمن حزمة من الارشادات حول "نمط الحياة الصحى، وبروتوكولات العلاج القائمة على الأدلة، والوصول إلى الأدوية والتكنولوجيا الأساسية، والإدارة القائمة على المخاطر، والرعاية القائمة على الفريق، وأنظمة المراقبة" لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية في جميع الدول حول العالم.