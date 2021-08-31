شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتعرض البعض للإصابة بنقص نسبة الأكسجين فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص نسبة الأكسجين في الجسم تعد من الأمور الخطيرة التي يتعرض لها البعض، لأنها تعني وجود خلل شديد في الجسم ويجب التعرف عليه وعلاجه، لأنه في حالة إهمال العلاج قد يصاب الأمر لفقدان الوعي والغيبوبة للشخص المصاب.

وللتعرف أكثر عن نقص نسبة الأكسجين في الدم، يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، كا ما يخص هذه المشكلة الصحية.

ووفقا للتقرير فأن أعراض نقص الأكسجين فى الجسم تشمل: ألم شديد في الجسم، يصاحبه في بعض الأحيان عدم القدرعلي التركيز، والشعور بالصداع، وزغللة في العين، وانخفاض نسبة ضغط الدم، والرغبة في الغثيان، وزيادة ضربات القلب، وتغير لون بعض الأطراف بالجسم، يعني وجود مشكلة في نسبة الأكسجين في الدم.

ومن ضمن الأسباب المؤدية للإصابة بنقص نسبة الأكسجين في الدم الإصابة بالأنيميا فهي من الأمراض المسببة لهذا الأمر، كما أن الأشخاص المصابون بالربو ومشاكل في الرئة كالتهاب الرئة، أكثر عرضة للإصابة بقص نسبة الأكسجين في الدم.

وقدم التقرير بعض الحلول أو العلاجات، ومنها علاج الأنيميا بشكل سريع، واتباع الارشادات الطبية لمرضي الربو، والالتهابات الرئوية، وأخذ العلاجات الموصي بها لتجنب هذا الأمر.