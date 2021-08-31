أطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر..”أكثر مما تتخيل”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعد السكر من أخطر العناصر الغذائية، ويضر الإفراط في استهلاك السكر بالصحة، لهذا من الضروري معرفة الأطعمة التي تحتوي على كمية سكر أكثر مما تتخيل.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة “إيرس ماما” الإسبانية، قال الكاتب سايل سانشيز أرياس إن التخطيط لنظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن تجنب استهلاك المنتجات التي تحتوي على السكر خاصة بالنسبة للأطفال، لأنه في هذه المرحلة تكون أجسامهم بحاجة إلى المغذيات الأساسية ويبدؤون في تعلم عادات الأكل الصحية التي سترافقهم مدى الحياة.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

الزبادي السائل

يعتبر الزبادي من بين أفضل الأطعمة في النظام الغذائي لأنه يحتوي على البروتينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم، ويمثل مصدرا للبروبيوتيك، وهي بكتيريا حية مفيدة لصحة الأمعاء.

لكن أفضل أنواع الزبادي التي ينصح باستهلاكها ليس الزبادي السائل الذي يباع عادة في متاجر البقالة، وإنما الزبادي الطبيعي الخالي من السكر. ومعظم الأنواع المتوفرة في المتاجر تكون منكهة وتحتوي على كمية من السكر، خاصة تلك التي تشملها عادة عروض التخفيض.

المياه المنكهة

إن شرب الماء مهم لضمان ترطيب الجسم جيدًا، ولكن ينبغي شرب المياه المعدنية وليس الأنواع المنكهة، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات المضافة أو المحليات الصناعية. ويمكن أن تؤثر هذه المياه سلبا على النبيت الجرثومي المعوي مما يؤدي إلى عدة مشاكل صحية.

الخبز المقطع إلى شرائح

من المعروف أن الخبز يمثل مصدرا للكربوهيدرات، ويكون عادة مصنوعا من الدقيق المكرر للغاية مما يجعله من المنتجات ذات مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع. وفي كثير من الحالات، يضاف إليه السكر لتحسين المذاق والقوام، كما هو الحال مع أنواع الخبز المقطّع إلى الشرائح.

الطماطم المقلية

تحتوي الطماطم على نسبة هامة من مضادات الأكسدة، وأبرزها الليكوبين. تعمل مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة وتمنع تطور العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

ونبه الكاتب إلى أن صلصات الطماطم المعبأة، وخاصة الطماطم المقلية، تحتوي على الكثير من السكريات المضافة التي تساعد على الحد من درجة حموضة الفاكهة وتحسين النكهة.