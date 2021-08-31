شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحميك الكمامات المختلفة من متغير دلتا وسلالات كورونا المثيرة للقلق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع توفر لقاحات فيروس كورونا على نطاق واسع للاستخدام والعديد من اللقاحات المحصنة جزئيًا أو كليًا، لا يزال هناك تركيز قوي على استخدام الكمامات، والتي تم فرض استخدامها منذ أن بدأ الوباء، بنفس القدر من الأهمية حتى الآن للبقاء في أمان، وينصح الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالاستمرار في ارتداء الأقنعة للحفاظ على سلامتهم وتجنب الإصابة بالعدوى، بينما تشكل السلالات المتحولة تهديدًا وننتظر ارتفاعًا محتملاً لموجة جديدة من الفيروس.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا، نتعرف فى السطور التالية ما مدى أداء الأقنعة في الواقع ضد هذه المتغيرات؟ هل يمكن أن يوفر نوع من القناع حماية أكثر أو أقل ضد نوع معين من المتغيرات؟

ما مدى فعالية الأقنعة فى منع العدوى؟

الطريقة الأولى التي تحمينا بها الأقنعة هي التخلص من مخاطر انتقال العدوى لم يتم إنشاء الأقنعة فقط كإستراتيجية حماية تعمل ضد متغيرات كورونا المختلفة ، ولكن الدراسات المتعددة والملاحظات السريرية وجدت أيضًا أن الأقنعة تحد من معدل الانتقال المرتبط بالفيروس، أي تقليل احتمالات انتشار العدوى من شخص لآخر.

إذا تم استخدام الأقنعة بشكل صحيح من قبل الأفراد، فقد يمنع ذلك الشخص من الإصابة بالعدوى، ويمكن أن يمنع الشخص المصاب من نشر الرذاذ التنفسي المعدي الذي يمكن أن يسبب المرض، لذلك من الضروري جدًا ارتداء الأقنعة في المناطق التي تنتقل فيها العدوى بشكل كبير لتقليل خطر انتشار العدوى، حتى بعد التطعيم (جزئيًا أو كليًا).

مستويات الحماية المختلفة التي توفرها انواع الكماماتالكمامات المدعمة بالفلتر

إنها مفيدة بشكل خاص إذا كنت تواجه مخاطر عالية للتعرض للفيروس على أساس يومي توصي الإرشادات الطبية أنه في ضوء المتغيرات الطافرة التي تنتشر بسرعة، فإن استخدام هذا النوع من الكمامات سيكون أكثر فائدة للأشخاص الذين يتعرضون أوقاتًا طويلة للأشخاص غير المحصنين أو غير المحصنين بأنفسهم أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة (ضعف المناعة).

الأقنعة الجراحية

الأقنعة الجراحية هي أكثر أنواع الأقنعة اقتصادية ومتاحة بسهولة في السوق في حين أنها توفر مستوى عالٍ من الحماية من الفيروس ومتغيراته ، فمن المهم التأكد من أن القناع الذي تستخدمه يناسبك بشكل صحيح.

نظرًا لأن الأقنعة الجراحية غالبًا ما تكون فضفاضة فإن الفجوات الموجودة في جانب القناع أو حول الأنف يمكن أن تسمح للقطرات التنفسية التي تنتشر أيضًا بشكل أسرع مع متغير دلتا بالتسرب وربما تسبب عدوى، نظرًا لأنه من المعروف أن متغير دلتا شديد العدوى، فإن استخدام تلك الأقنعة يعد أقل حماية نسبيًا من الأشكال الأخرى إذا كان يجب عليك الاستفادة منها، قم بلفها بإحكام حول الأذنين لإغلاق جميع الفجوات يجب أن يكون التركيز على الحصول على أفضل ملاءمة من الأقنعة لتجنب خطر العدوى وانتشار الفيروس.

أقنعة من القماش

تستخدم أقنعة القماش على نطاق واسع لمجرد الاستفادة من الراحة والملاءمة والأناقة، ومع ذلك ، يجب أن يكون التركيز الرئيسي على مستوى الحماية وطبقات النسيج الموجودة في الأقنعة يمكن أن تعمل أقنعة القماش بشكل جيد وتمنع انتشار العدوى، طالما أن الطبقات الموجودة في القناع متينة لكي يُعتبر القناع القماش فعالًا ضد دلتا وغيرها من المتغيرات القابلة للانتقال، يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 3 طبقات من القماش الموجود في القناع، منسوج بإحكام وقابل للتنفس نظرًا لأنه يمكن أيضًا تخصيص هذه الأقنعة لتناسب بشكل أفضل، واستخدام أقنعة القماش ذات الجودة العالية يمكن أن يكون أفضل شيء لتأمين الحماية ضد متغير دلتا.