ما هي أفضل طريقة لإزالة الوشم؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

قال البروفيسور بيتر أرنه غربر إن أفضل طريقة لإزالة الوشم هي المعالجة بالليزر، لأنها لا تترك ندبات غالباً.



وأوضح طبيب الأمراض الألمانية واختصاصي الليزر أن إزالة الوشم بالليزر تستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى عام وأكثر، وفق طبيعة الجلد والوشم ذاته، أي عمقه وألوانه.

وأضاف غربر أن من السهل إزالة الأسود والأخضر والأحمر والأزرق، في حين تصعب إزالة الأبيض والرمادي والبنفسجي.

وإذا تعذر الليزر بسبب الحساسية مثلاً، يمكن اللجوء إلى الجراحة، غير أنها طريقة تترك ندبات.

وحذر البروفيسور من اللجوء إلى كريمات إزالة الوشم، والتقشير بأحماض الفاكهة أو بحمض اللبنيك، لأنها تؤدي إلى إصابة الجلد بجروح شديدة وفي بعض الأحيان اكتوائه، ما يؤدي إلى التهابات وندبات.

وبشكل عام، أوصى غربر بالتفكير جيداً في الصعوبات والمخاطر قبل الشروع في الوشم من الأساس.