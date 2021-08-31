الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا.. هؤلاء في حاجة لتعزيز مناعتهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجمعت المنظمات الصحية الكبرى حول العالم على ضرورة تعزيز المناعة بجرعة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، لكن هل ينطبق هذا على كل الفئات؟

أغلب التوصيات قالت إنه يفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وحصلوا بالفعل على جرعتين من لقاح كورونا، أخذ جرعة ثالثة لتعزيز حمايتهم من "كوفيد-19".

إجماع الجهات الصحية على أخذ الجرعات المعززة جاء بعدما أشارت البيانات إلى أن العديد من المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، مثل متلقي زراعة الأعضاء وغيرهم ممن يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة، لديهم استجابات ضعيفة للجرعات الأولية من اللقاح.



موقف الصحة العالمية من الجرعات المعززة





أيدت منظمة الصحة العالمية أخذ جرعة ثالثة معززة للمناعة من لقاحات فيروس كورونا، معتبرة أنها ليست رفاهية ولكنها طريقة جيدة لحماية الأشخاص المعرضين للخطر.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن جرعة معززة من لقاح COVID-19 هي وسيلة للحفاظ على أكثر الفئات ضعفاً وإبقائها في أمان، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة وتباطؤ التطعيم في بعض المناطق.

كانت 30 ولاية من أصل 53، تشكل المنطقة الأوروبية للمنظمة أبلغت الأسبوع الماضي، عن زيادة بنسبة 10% في معدل الإصابة بفيروس كورونا لمدة 14 يومًا، وسط انخفاض نسبة أخذ اللقاح بين الفئات المعرضة للخطر في عدة مناطق، وفقا للمسؤول الأممي.

وشرح هانز كلوج، في إفادة صحفية، الإثنين: "المزيد من الدراسات تظهر أن جرعة ثالثة تحافظ على سلامة الأشخاص المعرضين للخطر، ولا يتم أخذها من شخص لا يزال ينتظر حقنة أولى".



وقال إنه تم تقديم ما يقرب من 850 مليون جرعة لقاح في منطقة أوروبا خلال الأشهر الثمانية الماضية، وتم الآن تطعيم نصف سكانها بالكامل.

مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا أوصت هي الأخرى بجرعة اللقاح الثالثة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، مع التشديد على الجرعة المعززة من اللقاح نفسه، الذي حصلت عليه لأول جرعتين.

وعلق أنتوني فوسي، كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن الإدارة ملتزمة بتوصيتها بإعطاء جرعات معززة للقاحات كورونا بعد 8 أشهر من الانتهاء من الجرعات الأصلية.

السبب في مرور 8 أشهر حتى الحصول على جرعة معززة هو "وجود نحو 80 مليون شخص في الولايات المتحدة مؤهلون للتطعيم ولم يحصلوا على جرعاتهم بعد"، وفقا لفوسي.

متغير "دلتا" كورونا المنتشر حاليا، والقابل للانتقال بشكل كبير وأكثر من المتغيرات السابقة، يدفع باتجاه دعم أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة بجرعة ثالثة من اللقاحات.

ولأنه يؤثر على البالغين والأطفال، خاصة أولئك الذين لا يمكن تطعيمهم، مثل من هم دون 12 عامًا، دفع متغير دلتا يزيد إلى الاهتمام ببرامج تعزيز الجرعات.

وأظهر بحث جديد أجري في المملكة المتحدة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ثم أصيبوا بفيروس دلتا ما زالوا يحملون كميات كبيرة من الفيروس، لذا ستكون الجرعات المنشطة الثالثة مهمة لتقليل هذه العدوى الخارقة والانتقال اللاحق.

الفئات التي يجب تعزيز مناعتها بجرعة ثالثة





وجود جهاز مناعي ضعيف يعرض صاحبه لخطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من فيروس "كوفيد-19"، لذا من المهم تعزيز مناعته بجرعة ثالثة من اللقاح.

تشير الدراسات إلى أن جرعات اللقاح الأولية تكون أقل فاعلية للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث تتراوح من 59٪ إلى 72٪، مقارنة بـ90٪ إلى 94٪ بين الأشخاص الذين لا يعانون من نقص مناعي خطير.

الأشخاص الذين يعانون من حالات تضعف جهاز المناعة هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بعدوى خارقة من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة طبيعية.

وأظهرت إحدى الدراسات الأمريكية أن 40 إلى 44٪ من حالات الاختراق في المستشفى هي في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

الدكتور ديفيد كارب، رئيس شركة كلية أمراض الروماتيزم في الولايات المتحدة، قال إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ولكنهم يعانون من نقص المناعة دخلوا إلى المستشفيات أيضًا عند إصابتهم بمتغير دلتا.



بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حالات معينة، قد يكون من الضروري إيقاف الأدوية المثبطة للمناعة مؤقتًا للسماح للجرعة الثالثة من اللقاح بالتأثير، كما يوضح كارب.

وفقا لتوصية مركز السيطرة على الأمراض في أمريكا (CDC)، فإن الجرعة الثالثة من اللقاح مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل إلى شديد، بما في ذلك:

- أولئك الذين تلقوا علاجا فعالا لسرطان لأورام أو سرطانات الدم

- من أجريت لهم عملية زرع أعضاء ويتناولون أدوية لتثبيط جهاز المناعة.

- من أجرى عملية زرع خلايا جذعية خلال العامين الماضيين أو يتناول أدوية لتثبيط جهاز المناعة.

- من يعاني من نقص المناعة الأولية المعتدل أو الشديد، مثل متلازمة دي جورج ومتلازمة ويسكوت ألدريتش.

- من يعاني من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية المتقدمة أو غير المعالجة.

- من يتلقى علاجا بجرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات أو الأدوية الأخرى التي قد تثبط الاستجابة المناعية.



