الفطر الأسود يضرب إيران.. وإصابات كورونا تقترب من 5 ملايين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اعتراف السلطات الصحيّة الإيرانيّة بزيادة عدد الإصابات بمرض "الفطر الأسود" في عدد من مقاطعات البلاد، تقترب إيران من الوصول إلى 5 ملايين إصابة.

وزارة الصحة الإيرانية كشفت، الثلاثاء، عن تسجيل 643 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و31 ألفاً و319 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران نحو 4 ملايين و992 ألفاً و63 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 107 آلاف و794 شخصاً.

وأشارت الوزارة إلى وجود 7879 من المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد بسبب حالتهم الحرجة.

من جهة أخرى، وصف عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي جليل رحيمي جلال آبادي، وزير الصحة السابق في حكومة حسن روحاني، سعيد نمكي، بـ"الخائن" بسبب فشله في السيطرة على تفشي كورونا.



وقال جلال آبادي في تدوينة عبر "تويتر" إن "سعيد نمكي فشل في السيطرة على تفشي كورونا في إيران"، مضيفاً أنّ بعض المسؤولين اعتبروا خيانة وفشل وزير الصحة السابق سعيد نمكي في السيطرة على كورونا "خدمة للوطن".

الفطر الأسود يتسع انتشاره

وفيما يتعلّق بمرض الفطر الأسود الذي يتسبب به فيروس كورونا، كشف مسؤول في وزارة الصحة، الثلاثاء، عن اتساع دائرة الإصابات بالفطر الأسود.

وقال الدكتور صالح محبي وهو اختصاصي في الأذن والأنف والحنجرة في أحد مستشفيات طهران إن "30% من المصابين بالفطر الأسود فارقوا الحياة في طهران".

ولم يحدد الدكتور محبي عدد المصابين بالفطر الأسود في طهران، زاعماً أنه "تمت السيطرة على 50% من المصابين بالفطر الأسود عبر العلاج، فيما خضع 20% لعملية جراحية".

والمحافظات التي سجلت إصابات مرتفعة في الفطر الأسود هي خراسان رضوي وطهران وأصفهان وخوزستان وجيلان وأردبيل ومازندران.

ووفقاً لتصريحات مسؤولين إيرانيين فإنه خلال أقل من أسبوع تم تسجيل 50 إصابة بمرض الفطر الأسود في ثلاث محافظات هي طهران وخراسان رضوي ومازندران.

ونصحت منظمة الصحة العالمية في مطلع يوليو/تموز الماضي، بتقليل استخدام "الكورتيكوستيرويدات" لمنع الإصابة بالفطر الأسود.