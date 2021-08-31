أوروبا تحقق هدفها بتلقيح 70% من البالغين بشكل كامل ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة أن الاتحاد الأوروبي حقق هدفه بتلقيح 70% من البالغين بشكل كامل ضد كورونا

وكان الاتحاد الأوروبي وضع هدفاً له بتلقيح 70% من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً قبل نهاية الصيف. واعتبرت فون دير لاين أنه "ينبغي الذهاب أبعد من ذلك، يجب أن يتلقى اللقاح مزيد من الأوروبيين".

وأضافت "يجب أن ندعم التلقيح في بقية العالم مع شركائنا" بينما يشارك الاتحاد الأوروبي بشكل خاص في آلية كوفاكس التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الأشد فقراً.

وأعلنت المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الطلب المسبق للقاحات من المختبرات في 27 تموز/يوليو أن 70% من السكان البالغين في الاتحاد الأوروبي قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

تم ترخيص 4 لقاحات في الاتحاد الأوروبي من قبل وكالة الأدوية الأوروبية هي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا (بجرعتين) وجونسون آند جونسون (بجرعة واحدة).

وعلقت المفوضة المكلفة شؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس بالقول "يمكننا أن نفتخر لأن استراتيجيتنا الخاصة باللقاحات حققت هدفها بمشاركة الدول الأعضاء والمواطنين".

وأضافت "لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد. لنكون بأمان علينا أن نتجاوز نسبة الـ70% بسبب المتحورات الجديدة".

وأوضحت أنه "للتخلص من الجائحة يجب التطعيم على نطاق واسع".

وباتت المتحورة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند، السائدة الآن وهي أشد عدوى من متحورة ألفا بنسبة 40 إلى 60%.

وأظهرت دراسة بريطانية نُشرت نتائجها السبت أن الأشخاص المصابين بالمتحورة دلتا قد يتعرضون أكثر بمرتين لاحتمال دخول المستشفى من أولئك المصابين بالمتحورة ألفا.

وتخشى منظمة الصحة العالمية من أن يتسبب الوباء بوفاة 236 ألف شخص إضافيين في أوروبا بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر 2021، معربة عن القلق من بطء وتيرة التلقيح في القارة العجوز.

وشددت كيرياكيدس على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بخفض "الهوة المقلقة" في معدلات التطعيم بين الدول الأعضاء والاستعداد لإعطاء جرعة ثالثة لتعزيز المناعة إذا "أظهرت البيانات العلمية أن هذا هو السبيل الواجب اتباعه".

في بلغاريا بلغت نسبة البالغين الذين انهوا تلقيحهم 20%، وفي رومانيا 32,8% وفي سلوفاكيا 49% وفي بولندا 58,1% بينما تصل إلى 72,5% في فرنسا و70,6% في ألمانيا و76,7% في إسبانيا و82,4% في البرتغال و85,5% في إيرلندا وفقًا لبيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.