أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب 2021،رغم من صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في لبنان، 88.109 ألف ليرة (58.32 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند 77.097 ألف ليرة (51.03 دولار).

وظل سعر جرام الذهب عيار 18، في لبنان، ثابتا عند 66.083 ألف ليرة (43.74 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 51.397 ألف ليرة (34.02 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 44.054 ألف ليرة (29.16 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

واستقر سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، عند نحو 2.740 مليون ليرة (1814 دولارا).

كما ظل سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، ثابتا عند نحو 616.776 ألف ليرة (408.24 دولار).

أسعار الذهب عالميا

عادت أسعار الذهب إلى الصعود بعد تراجع محدود خلال تعاملات أمس الإثنين، بفعل صعود الدولار ومخاوف المستثمرين جراء بيانات الوظائف الأمريكية.

وسجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء، نحو 1820.20 دولار، في تمام الساعة 7:39 صباحا بتوقيت جرينيتش.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى "إس.إم.سي كومتريد": "يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر.. لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب".

وأضافت: أن نطاقا بين 1917، و1940 دولارا سيكون مستوى مقاومة رئيسيا حتى نهاية العام.





وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ذلك ربما يكون "هذا العام".

وأشار أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

وساعدت تصريحات باول، التي تميل إلى التيسير النقدي، في ارتفاع الذهب 1.4% في تعاملات الجمعة، بينما دفعت مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين.