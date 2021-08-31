أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في العراق، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب 2021، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض جرام الذهب عيار 24، إلى 85.020 ألف دينار (58.32 دولار)، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 74.936 ألف دينار (51.03 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18، إلى 63.766 دينارا (43.74 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49.595 ألف دينار (34.02 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 42.510 ألف دينار ( 29.16 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، اليوم، إلى 2.644 مليون دينار (1814 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 595.155 ألف دينار (408.24 دولار).

أسعار الذهب عالميا

عادت أسعار الذهب إلى الصعود بعد تراجع محدود خلال تعاملات أمس الإثنين، بفعل صعود الدولار ومخاوف المستثمرين جراء بيانات الوظائف الأمريكية.

وسجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء، نحو 1820.20 دولار، في تمام الساعة 7:39 صباحا بتوقيت جرينيتش.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى "إس.إم.سي كومتريد": "يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر.. لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب".

وأضافت: أن نطاقا بين 1917، و1940 دولارا سيكون مستوى مقاومة رئيسيا حتى نهاية العام.





وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ذلك ربما يكون "هذا العام".

وأشار أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

وساعدت تصريحات باول، التي تميل إلى التيسير النقدي، في ارتفاع الذهب 1.4% في تعاملات الجمعة، بينما دفعت مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين.