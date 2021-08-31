شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فحوصات أساسية لتشخيص مشاكل صمامات القلب.. منها أشعة الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلب من أهم أعضاء الجسم، ويحتوي القلب على أربعة صمامات هي (الأبهر ، التاجي ، ثلاثي الشرفات، والرئوي)، تتمثل وظيفة كل صمام في الفتح، بحيث يمكن أن يتدفق الدم خارج حجرات القلب، وأن ينغلق حتى لا يتدفق الدم مرة أخرى بالطريقة الخاطئة، لكن يمكن أن تتلف صمامات القلب بسبب المرض، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز الفحوصات الطبية لتشخيص مشاكل صمامات القلب، بحسب موقع "healthinaging".

فحوصات مشاكل صمامات القلب

يتم اكتشاف العديد من مشاكل صمام القلب لأول مرة عندما يلاحظ الطبيب وجود خلل في النبض أو الدورة الدموية، ومن المحتمل أن يطلب بعض الاختبارات للمساعدة في تحديد ما إذا كانت علامة على وجود مشكلة في صمام القلب، سيتم فحصك بحثًا عن مشاكل قلبية أخرى ، مثل مرض الشريان التاجي أو قصور القلب ، أو لأمراض أخرى يمكن أن تحدث جنبًا إلى جنب مع مشاكل صمام القلب ، مثل مرض السكري أو مشاكل الكبد أو الكلى أو ارتفاع ضغط الدم.

مخطط كهربية القلب (ECG أو EKG)

يقيس هذا الاختبار البسيط النشاط الكهربائي لقلبك باستخدام أسلاك موضوعة على الصدر وأجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن يكشف مخطط كهربية القلب عن عدم انتظام ضربات القلب، وعلامات نوبة قلبية سابقة ، وما إذا كانت غرف قلبك متضخمة يمكن أن تكون هذه التغييرات علامات على وجود مشاكل في صمام القلب.

الأشعة السينية للصدر

تُظهر الأشعة السينية للصدر حجم وشكل القلب والرئتين والأوعية الدموية الكبيرة لا يمكن أن تظهر الأشعة السينية للصدر الهياكل الداخلية للقلب ، مثل صمامات القلب ، ولكنها يمكن أن تظهر ما إذا كانت أجزاء من قلبك متضخمة، أو إذا كان هناك رواسب الكالسيوم في قلبك ، أو تراكم السوائل في رئتيك يمكن أن تكون كل هذه علامات على وجود مشكلة في صمام القلب.

يساعد تصوير الصدر بالأشعة السينية طبيبك على معرفة نوع مشكلة الصمام التي تعاني منها ، ومدى شدتها ، وما إذا كنت تعاني من أي مشاكل قلبية أخرى.

مخطط صدى القلب

يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية لإنشاء صورة متحركة لقلبك أثناء دقاته.

يتم وضع جهاز يسمى محول الطاقة على سطح صدرك ويرسل موجات صوتية عبر الصدر إلى القلب يتم تحويل أصداء الموجات الصوتية إلى صور لقلبك النابض على شاشة الكمبيوتر يمكن أن تُظهر هذه الصور حجم وشكل صمامات وغرف القلب ، ومدى جودة ضخ قلبك للدم ، ومدى جودة عمل الصمامات.

اختبار الإجهاد

يتيح اختبار الإجهاد لطبيبك معرفة كيفية عمل قلبك عندما يكون متوترًا (العمل الجاد) بالنسبة لاختبار الإجهاد ، ستتمرن عادةً على جهاز المشي لتجعل قلبك يعمل بجد أثناء التقاط صور لقلبك يمكن التقاط الصور باستخدام مخطط كهربية القلب أو مخطط صدى القلب (صدى الإجهاد) إذا لم تتمكن من ممارسة الرياضة ، فقد يتم إعطاؤك دواء لجعل قلبك ينبض بشكل أسرع لمحاكاة تأثير التمرين.

تشمل مشاكل صمامات القلب

-تضيق الصمامات - عندما لا يفتح الصمام على اتساع كافٍ، مما يعيق تدفق الدم

- عندما لا ينغلق الصمام جيدًا ويتسرب منه ، مما يسمح للدم بالتدفق في الاتجاه الخاطئ

أكثر مشاكل صمامات القلب شيوعًا لدى كبار السن هي:

-تضيق الأبهر - عندما يتم حظر تدفق الدم عبر الصمام الأبهري جزئيًا، مما يقلل من تدفق الدم من البطين الأيسر إلى الشريان الأورطي وبقية الجسم

- عندما يتسرب الدم عبر الصمام الميترالي من البطين الأيسر إلى الأذين الأيسر

- عندما يتسرب الدم عبر الصمام ثلاثي الشرفات من البطين الأيمن إلى الأذين الأيمن

لا تحتاج جميع مشاكل صمامات القلب إلى علاج قد يستفيد بعض الأشخاص من الأدوية لعلاج المشكلة ، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى إجراء أو جراحة لإصلاح المشكلة.