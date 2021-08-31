شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون تعلن فشل لقاح الإيدز فى تحقيق الحماية من الفيروس بمنتصف التجربة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جونسون آند جونسون Johnson & Johnson اليوم الثلاثاء، إن لقاحها التجريبي فشل في توفير حماية كافية ضد فيروس نقص المناعة البشرية" الايدز"، فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للشابات المعرضات لخطر الإصابة بالعدوى، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

سلط فشل التجربة فى منتصف المرحلة الضوء على تحديات تطوير اللقاح، خاصةً لفيروس نقص المناعة البشرية، الذى لا يوجد له لقاحات معتمدة حتى الآن.

قال بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين فى شركة جونسون آند جونسون J & J ، فى بيان: "فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، هو فيروس فريد ومعقد شكل منذ فترة طويلة تحديات غير مسبوقة لتطوير اللقاح بسبب قدرته على مهاجمة واختطاف والتهرب من جهاز المناعة البشرى".

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، تضمنت الدراسة التى اختبرت اللقاح مشاركة 2600 امرأة فى 5 بلدان فى جنوب إفريقيا، حيث شكلت النساء والفتيات أكثر من 60% من جميع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية العام الماضى.

تم دعم تجربة اللقاح، التى تستند إلى تصميم الفيروس الغدى الذى يستخدمه فى لقاح كورونا الخاص بشركة جونسون J & J، من قبل المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس.

قالت جونسون J&J إن الدراسة لن تستمر، بناءً على البيانات، سيتم إبلاغ المشاركين في الدراسة بالنتائج وإخبارهم ما إذا كانوا قد تلقوا دواءً وهميًا أو لقاحًا، موضحة، إنها تدرس سلامة وفعالية تركيبة مختلفة لنظام اللقاح بين الرجال الذين تربطهم علاقات غير سوية والمتحولين جنسياً.