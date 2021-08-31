شكرا لقرائتكم خبر عن هل رجيم خل التفاح وسيلة فعالة لحرق الدهون وإنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجيم خل التفاح هو أحد الحميات الغذائية التي قد تساعد في إنقاص الوزن، وهذا بسبب فوائد خل التفاح الغذائية العديدة، ومن بينها مساعدته في تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون أو أنه يساعد في الشعور بالشبع والامتلاء، في هذا التقرير نتعرف على رجيم خل التفاح وطريقة اتباعه لإنقاص الوزن، بحسب موقع today.



رجيم خل التفاح

رجيم خل التفاح

رجيم خل التفاح يتضمن تناول 1-2 ملاعق صغيرة من خل التفاح قبل كل وجبة من الوجبات الرئيسية، حيث يُعتقد أن خل التفاح يحسن عملية التمثيل الغذائي أو يساعد الناس على الشعور بالشبع.



رجيم خل التفاح

ماذا تقول الأبحاث عن رجيم خل التفاح وفوائده لإنقاص الوزن

رجيم خل التفاح من الأنظمة الغذائية التي يبحث عنها الكثيرون، ونظرت معظم الأبحاث الحديثة الموثوقة حول كيفية تأثير حمض الأسيتيك في خل التفاح على مستويات السكر في الدم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثانى أو كانوا معرضين لخطر الإصابة به.

أظهرت إحدى الدراسات أن شرب خل التفاح قبل النوم مرتبط بانخفاض نسبة الجلوكوز في الصباح وأظهرت دراسة أخرى أن شربه قبل الوجبات يخفض نسبة السكر في الدم.

أظهرت دراسة ثالثة أن الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة ولم يعرفوا مشاكل السكر في الدم أظهروا أيضًا انخفاضًا في مستويات الجلوكوز في الدم عندما شربوا خل التفاح قبل الوجبات.

تشير الدراسات إلى أن خل التفاح يمكن أن يساعد في تكسير الكربوهيدرات، وخاصة النشويات بمرور الوقت، قد يساهم ذلك في إنقاص الوزن لدى بعض الأشخاص.

تشير الدراسات التي أجريت على الفئران البدينة إلى أن حمض الأسيتيك يمكن أن يمنع ترسب الدهون ويحسن عملية التمثيل الغذائي.

الدراسة الأكثر انتشارًا على البشر هي تجربة أجريت على 175 شخصًا تناولوا مشروبًا يحتوي على 0 أو 1 أو 2 ملاعق كبيرة من الخل كل يوم بعد ثلاثة أشهر ، كان أولئك الذين تناولوا الخل قد فقدوا وزنًا متواضعًا (ومستويات دهون ثلاثية أقل من أولئك الذين لم يشربوا الخل.

وجدت دراسة أخرى صغيرة أن استهلاك الخل يعزز الشعور بالشبع بعد الأكل، لكنه فعل ذلك عن طريق التسبب في الغثيان.



رجيم خل التفاح

هل الأدلة كافية على أن رجيم خل التفاح ينقص الوزن ؟

بشكل عام، فإن الدليل العلمي على أن استهلاك الخل (سواء كان من صنف عصير التفاح أم لا) هو وسيلة موثوقة وطويلة الأجل لفقدان الوزن الزائد ليست مقنعة.

ومن المبالغة القول إن شرب 1 إلى 2 ملاعق صغيرة من خل التفاح قبل الوجبة يمكن أن يسبب فقدان الوزن.

من المهم أيضًا ملاحظة أن خل التفاح بكميات كبيرة يمكن أن يكون ضارًا لمينا الأسنان وقد يؤثر على مستويات الأنسولين أو البوتاسيوم، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، والتي يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية مراقبتها.

يمكنك إضافة خل التفاح على السلطة والخضار على سبيل المثال مما يساعد بشكل طبيعي على الهضم والحفاظ على الوزن بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخل على ما يقرب من صفر سعرات حرارية ويضفى نكهة لذيذة، لكنه وحده لن يؤدى لإنقاص وزنك.