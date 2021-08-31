ليبيا.. تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 964 شخصًا، وتسجيل 34 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 583 إصابة و510 حالات شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 20 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 308 آلاف و972 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و754 حالة نشطة، ووفاة 4247 شخصا.