صحة ورشاقة

1501 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا و34 وفاة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 964 شخصًا، وتسجيل 34 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 583 إصابة و510 حالات شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 20 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 308 آلاف و972 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و754 حالة نشطة، ووفاة 4247 شخصا.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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