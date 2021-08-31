إسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إسرائيل رقما قياسيا جديدا من الإصابات بكورونا بنحو 11 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك عشية انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهدت الدولة العبرية في الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في الإصابات بالفيروس خاصة مع انتشار المتحورة دلتا شديدة العدوى في صفوف البالغين غير الحاصلين على التطعيم ضد الفيروس وحتى أولئك الذين تلقوه.

ودفع ذلك بالسلطات إلى السماح لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما بالحصول على جرعة ثالثة معززة ضد الفيروس.

وحسب بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، سجلت الإثنين، أكثر من 9 آلاف إصابة، قبل أن ترتفع الثلاثاء إلى 10947 بزيادة تصل إلى 7,65%.

وتتجاوز هذه المعطيات الرقم القياسي السابق الذي سجل في كانون الثاني/يناير الماضي عندما تم إحصاء 10118 إصابة في يوم واحد.

لكن هذه الأرقام لم تؤثر على قرار الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بافتتاح العام الدراسي الجديد؛ إذ سيتوجه الأربعاء نحو 2,4 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أعلن أن على الكوادر التعليمية الرافضة الحصول على التطعيم تقديم نتائج اختبارين سلبيين للفيروس.

وكانت الدولة العبرية قد شرعت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحورة دلتا والتي دفعت السلطات الشهر المنصرم إلى إعادة فرض القيود بعد رفعها في يونيو/حزيران الماضي، مع مخاوف من إغلاق رابع في الأعياد اليهودية خلال سبتمبر/أيلول 2021.

وحصل نحو 5,5 مليون نسمة من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم 9,3 مليون على جرعتين من اللقاح بينما تلقى 1,2 مليون حقنة ثالثة معززة.