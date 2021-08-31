شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: لقاح فايزر يحصل على موافقه CDC للتطعيم فى سن 16 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية عن تصويت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC بالإجماع لصالح نظام الجرعتين من لقاح فايزر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر ، ولكن لا تزال التوصية بحاجة إلى موافقة أخيرة من مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي.

ووفقا للتقرير الموافقة التى حصل عليها لقاح فايزر الأسبوع الماضي من قبل إدارة الغذاء والدواء هي الأولى للقاح كورونا في الولايات المتحدة في محاولة للتحكم في انتشار متغير دلتا شديد القابلية للانتقال.

وأعطى المنظمون اللقاح للأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر في 23 أغسطس، واعتبارًا من 29 أغسطس، تم إعطاء أكثر من 207 مليون جرعة يُسمح أيضًا باستخدام الحقنة في حالات الطوارئ للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، ويُسمح بجرعة ثالثة للأشخاص الذين ضعف جهاز المناعة لديهم بسبب المرض أو العلاج.

لقد وضع العديد من أرباب العمل والمدارس وحكومات الولايات والحكومات المحلية بالفعل متطلبات اللقاح في أعقاب الموافقة، ومع ذلك، لا يزال 38٪ من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر غير محصنين ، وفقًا للبيانات المقدمة في اجتماعCDC ، ومن بين أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ، قال 20٪ إنهم سيحصلون على اللقاحات فقط إذا لزم الأمر.

,بينما تستمر اللقاحات في الحفاظ على حماية عالية ضد الأمراض الشديدة والاستشفاء والوفاة ، فقد تكون أقل فاعلية في منع العدوى أو الأمراض ذات الأعراض الأكثر اعتدالًا بسبب التضاؤل ​​بمرور الوقت ومتغير الدلتا ، وفقًا لأراء الخبراء المنشورة قبل اجتماع CDC.

علاوة على ذلك ، هناك حاجة لضمان توافر لقاح عالميًا لأن الانتشار غير المنضبط لـفيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى متغيرات جديدة تهدد السيطرة على الوباء في كل مكان.