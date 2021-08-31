شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفقد دهون البطن بسهولة.. 3 مكونات أساسية احرص على تناولها فى كل وجبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى إكسبرس، إن الدهون الحشوية، المعروفة أيضًا باسم دهون البطن، تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مزمنة لأنها تكمن بالقرب من الأعضاء الحيوية، فهناك 3 مكونات غذائية يجب تضمينها فى "كل وجبة" إذا كنت تبحث عن حرق دهون البطن الزائدة.



الاطعمة غير الصحية تحتوى على دهون ضارة بصحتك

وقال الموقع، يمكن أن تشكل الدهون الحشوية مخاطر صحية خطيرة لأنها تقع داخل تجويف البطن الذى يضم أعضاء حيوية مثل الكبد والأمعاء، تم ربطه بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى من النوع 2، لحسن الحظ، يمكن أن يؤدى تحسين نظامك الغذائى إلى التخلص من دهون البطن.

هناك بعض المبادئ الغذائية العامة التي يجب مراعاتها:

1. تأكد من أن كل وجبة مليئة بالفواكه والخضروات الطازجة..

إلى جانب الكثير من البروتينات الخالية من الدهون.

لماذا هذه العناصر مهمة؟

يعتبر تناول البروتينات الخالية من الدهون تدخلاً فعالاً لأن البروتين يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، لذا، إذا قمت بتضمين مصدر قليل من البروتين، مثل الدجاج الأبيض منزوع الجلد، في وجباتك، فقد تجد أنك لست جائعًا، وبالتالي تأكل أقل، تشمل المصادر الجيدة صدور الدجاج والتونة والماكريل والسلمون والبيض والحليب والعدس الأحمر والحمص والخبز البني والمكسرات وفول الصويا، "تذكر أن جزءًا من البروتين بحجم راحة يدك تقريبًا".

2.استبدال الدهون المشبعة بدهون متعددة غير مشبعة..

يمكن أن يساعد أيضًا، حيث إن الدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في الزبدة، ودهون الخنزير والسمن واللحوم الدهنية والجبن.

وفقًا لمايو كلينك، تعتبر الدهون المتحولة أسوأ أنواع الدهون التي يمكنك تناولها.

لماذا؟ "على عكس الدهون الغذائية الأخرى، فإن الدهون المتحولة - وتسمى أيضًا الأحماض الدهنية غير المشبعة - ترفع الكوليسترول" الضار "وتخفض أيضًا الكوليسترول" الجيد "."

الكوليسترول "الضار"، المعروف أيضًا باسم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، يلتصق بداخل الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، يقاوم كوليسترول البروتين الدهنى عالى الكثافة (HDL) الآثار الضارة للكوليسترول السيئ، لذا من الضروري تقليل الأول وزيادة الأخير.

3. ممارسة النشاط البدني المنتظم، حيث يعتبر المكون الرئيسي الآخر لتقليل الدهون الحشوية.

أظهرت الدراسات أنه يمكنك المساعدة في تقليم الدهون الحشوية أو منع نموها من خلال كل من الأنشطة الهوائية (مثل المشي السريع) وتمارين القوة (ممارسة الرياضة مع الأثقال).

وفقًا لـHarvard Health ، يمكن للتمارين الموضعية، مثل الجلوس، أن تشد عضلات البطن ولكنها لن تؤثر على الدهون الحشوية. او دهون البطن، كما "يمكن أن تساعد التمارين أيضًا في منع عودة الدهون".

وجدت دراسة استمرت 5 سنوات أن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين ينامون لمدة 5 ساعات أو أقل فى الليلة، تراكمت لديهم دهون حشوية أكثر بشكل ملحوظ، لكن الإفراط في تناول الطعام ليس جيدًا أيضًا، فالشباب الذين ناموا أكثر من 8 ساعات أضافوا أيضًا الدهون الحشوية.