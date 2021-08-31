شكرا لقرائتكم خبر عن "فاركو بي العالمية" تواصل دورها الوطني في إنتاج الأدوية المستوردة محليًا.. وتطلق ثلاث عقاقير جدد من مجموعة المضادات الحيوية "كاربابينيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لدورها الوطني في توفير أدوية بأعلى جودة وفعالية وبأسعار مناسبة، أعلنت مجموعة فاركو بي العالميه - إحدى كبرى شركات الأدوية - إطلاق ثلاث عقاقير من المضادات الحيوية من مجموعة الكاربابينيم، التي تتميز بفعالية في القضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية شائعة الاستخدام ، مما يسهم في إنقاذ حياة المرضى من العدوى الشديدة في المستشفيات وبعد العمليات الجراحية وداخل غرف الرعاية المركزة، يأتي ذلك في إطار استراتيجية "فاركو بي العالمية" القائمة منذ تأسيسها على توفير احتياجات القطاع الطبي من الأدوية، والسعي لإنتاجها محليًا وفقًا لقواعد جودة صارمة سواء محلية أو دولية.

جاء ذلك خلال احتفالية ضخمة عقدت بقصر عابدين بحضور الدكتور أشرف حاتم أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة القاهرة ووزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور شيرين حلمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فاركو الدوائية، الدكتور محمد شوقي المدير العام للمكاتب العلمية لشركة فاركو بي العالمية، وعددًا من المسئولين وكبار الأطباء في مصر من بينهم الأستاذ الدكتور عبد المعطي حسين أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور عادل الأنصاري أستاذ الطب الحرج بكلية الطب جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور ياسر مصطفى أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطلب جامعة عين شمس.

وجاء انتاج هذه العقاقير استكمالًا لدور فاركو بي العالمية الحيوي في توطين صناعة الدواء، و الحفاظ على ريادة مصر الإقليمية في سوق الدواء وعلاوة على ذللك تشغيل مزيد من العمالة. وتطرح مجموعة فاركو بي العالمية، هذه العقاقير تحت مسمى تجاري عقار Ertapenem-PBI ( المادة الفعالة Ertapenem ) ، وعقار Ameropem ( المادة الفعالة Meropenem)، وعقار Implatinze (المادة الفعالة Imipenem – Cilastatin) بتركيزاتهم المختلفة وقد حصلت على الموافقات النهائية من هيئة الدواء المصرية لطرح الدواء في الأسواق، بعدما لاقى نجاحًا واسعًا عند تجربته في كبرى المستشفيات وأظهر فاعلية عالية لا تقل كفاءة عن مثيله المستورد.

وقد أنشأت مجموعة فاركو وحدة خاصة لإنتاج هذه العقاقير وفقًا لأحدث تقنية عالميًا مما أهلها للحصول على شهادتي الـISO والـGMP العالمية لتطبيقها قواعد صارمة في الجودة، وقد قام بافتتاح هذه الوحدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نهاية العام الماضي خلال الإنتاج التجريبي للعقار.

وفي هذا الإطار صرح، الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن سلسة المضادات الحيوية "كاربابينيم" ظهرت منذ أكثر من 15 عاماً وتوالى تطور المادة الفعالة إلى ان وصلنا اليوم لإطلاق الجيل الثالث من المضادات الحيوية حيث أنها من أكثر الأدوية المطلوبة في المستشفيات وأقسام العناية المركزة لحماية المرضى من البكتريا المتواجدة في المستشفيات ولايتم آخذ الجرعة المحددة إلا في المستشفى تحت اشراف الطبيب.

من جانبه قال الدكتور شيرين حلمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فاركو الدوائية، إن شركة فاركو بي متخصصة في إنتاج الأدوية الحيوية والمضادات الحيوية ونحن اليوم نحتفل بإطلاق سلسلة جديدة من المضادات الحيوية واسعة المجال وهي ضرورية في علاج الحالات الحرجة ويجب توافرها في جميع المستشفيات العامة والخاصة لأن عدم وجودها يشكل خطراً كبيراً على حياة المرضى.

كما صرح الدكتور محمد شوقي المدير العام للمكاتب العلمية لشركه فاركو بي العالميه أن إنتاج هذه المضادات الحيوية بمصانع شركة فاركو بي ساهم في خفض سعر المنتج الدوائي بنسبة 40% مما يسهم في تأمين الاحتياجات المحلية من هذه الأدوية وتقليل الاعتماد على المستورد، وبالتالي خفض فاتورة الواردات وزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي.

كما صرح الدكتور عادل الأنصاري أستاذ الطب الحرج بكلية الطب جامعة عين شمس، أن مضادات "كاربابينيم" الحيوية من المركبات الفعالة، التي يحتفظ بها الأطباء لحالات تفشل فيها معظم المضادات الحيوية الأخرى، وتُستخدَم لعلاج حالات العدوى الشديدة، كما تعمل ايضاً على مقاومة البكتيريا المعوية المقاومة لمضادات كاربابينيم الحيوية ومعظم المضادات الحيوية الأخرى شائعة الاستخدام، بل كل المضادات الحيوية المتاحة أحيانًا. وأضاف الدكتور عبد المعطي في أغلب الأحيان يرتفع خطر الإصابة بعدوى البكتيريا المعوية، إذا كان المريض يقيم في المستشفى لفترة طويلة، أو استخدام أجهزة كأجهزة التنفس (أجهزة التنفس الصناعي) أو أنابيب القسطرة.

ومن الجدير بالذكر أن حصة مجموعة شركات فاركو السوقية بلغت بنهاية عام 2020 10% من حجم الوحدات المستهلكة فى مصر. بينما القدرة الإنتاجية لمجموعة فاركو الدوائية تزيد على 700 مليون عبوه دوائية سنويا، ينتج منها ما يزيد على 500 مليون عبوه للاستهلاك داخل مصر.