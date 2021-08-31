شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بلجيكية: لقاح مودرنا لكورونا يخلق ضعف عدد الأجسام المضادة عن فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية في مستشفي بلجيكي عن إنتاج لقاح فيروس كورونا التابع لشركة مودرنا أكثر من ضعف الأجسام المضادة لجرعة مماثلة من إنتاج لقاح فايزر في بحث يقارن بشكل مباشر الاستجابات المناعية للتلقيح.

ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 2500 عامل في نظام مستشفى بلجيكي كبير أن مستويات الأجسام المضادة بين الأفراد الذين لم يصابوا بفيروس كورونا قبل الحصول على جرعتين من لقاح موديرنا بلغ متوسطها 2881 وحدة لكل مليلتر ، مقارنة بـ 1108 وحدة / مل في مجموعة مكافئة الذي حصل على جرعتين من لقاح فايزر.

وأشارت النتائج ، التي نُشرت في رسالة إلى مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، إلى أن الاختلافات يمكن تفسيرها من خلال:

كمية أكبر من المكون النشط في لقاح مودرنا 100 ميكروجرام ، مقابل 30 ميكروجرام في فايزر.فترة أطول بين جرعات لقاح مودرنا أربعة أسابيع مقابل ثلاثة أسابيع لجرعات لقاح فايزر.

ارتبط لقاح موديرنا بضعفين في الحد من المخاطر ضد عدوى فيروس كورونا الهائلة مقارنة مع لقاح فايزر في مراجعة للأشخاص في نظام Mayo Clinic الصحي في الولايات المتحدة من يناير إلى يوليو تم الإبلاغ عن النتائج في دراسة منفصلة صدرت قبل النشر ومراجعة الأقران في 9 أغسطس.

وسجلت نيوزيلندا أمس الاثنين، أول حالة وفاة عقب تلقى لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وذكرت وزارة الصحة فى بيان أوردته صحيفة (ذا ستاف) النيوزيلندية أن لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 فحصت ملابسات وفاة امرأة عقب تلقيها بلقاح فايزر، ووجدت أن الوفاة كانت نتيجة لالتهاب عضلة القلب، والذى يعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر.

وأكدت وزارة الصحة النيوزيلندية أن هذه تعد أول حالة وفاة يتم تسجيلها في البلاد، بعد أيام من التطعيم بلقاح فايزر.