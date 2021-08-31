شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخوخ لا حصر لها وأبرزها تحسين الهضم وصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الخوخ من أفضل الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، فهو مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ومن فوائد الخوخ أنه يساعد في تحسين الهضم، وصحة القلب، تقوية المناعة، وتحسين أعراض الحساسية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الخوخ، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".



فوائد الخوخ

القيمة الغذائية للخوخ

الخوخ هو نوع من الفاكهة ذات النواة، وتحتوي حبة خوخ كبيرة واحدة (حوالي 147 جرامًا) على ما يلي:

68 كالوري

2 جرام ألياف.

1.3 جرام بروتين.

يعتبر الخوخ أيضًا مصدرًا معتدلًا للفيتامينات والمعادن، خاصة:

-فيتامين سي.

-فيتامين أ.

-البوتاسيوم.



فوائد الخوخ

فوائد الخوخ

فوائد الخوخ تشمل ما يلى:

صحة القلب

تعد جميع أنواع الفاكهة جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي للقلب، ولكن قد يكون للخوخ بعض الفوائد المحددة وجدت الأبحاث في الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص الخوخ يمكن أن يساعد في خفض الكولسترول وارتفاع ضغط الدم، يعتبر الخوخ أيضًا مصدرًا معتدلًا للبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي مهم للمساعدة في التحكم في ضغط الدم.

تحسين الهضم

يحتوي الخوخ على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، والألياف القابلة للذوبان تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم وتحافظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة الألياف غير القابلة للذوبان تساعد في الهضم وتساعد على منع الإمساك يمكن أن يؤدي تناول قشر الفاكهة إلى زيادة كمية الألياف التي تتناولها، تشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي والمستخلصات المصنوعة من أزهار الخوخ قد تساعد في تحسين الهضم.

قلة الالتهاب

يمكن أن تقلل مادة البوليفينول النباتية (المغذيات الدقيقة) والبريبايوتكس (البكتيريا الحية) الموجودة في الخوخ والأطعمة النباتية الأخرى من الالتهابات ، والتي بدورها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان ومرض الزهايمر.



فوائد الخوخ

نظام مناعة أقوى

يحتوي جلد ولحم الخوخ على مضادات الأكسدة المفيدة لك، بما في ذلك فيتامين سي والبوليفينول والكاروتينات مضادات الأكسدة هي مركبات في النباتات تقاوم تلف الخلايا، ويمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة في حماية جسمك من الشيخوخة والأمراض، بما في ذلك السرطان.

وجد العلماء أن النساء بعد سن اليأس اللائي تناولن وجبتين على الأقل من الخوخ في الأسبوع كان لديهن معدلات أقل من أنواع معينة من سرطان الثدي.

وجدت بعض الأبحاث أيضًا أن المستخلصات من الخوخ قد تقلل من استجابة الجسم للحساسية هناك حاجة إلى مزيد من البحث، لكنها إشارة مثيرة للاهتمام إلى أن الخوخ قد يفيد الجهاز المناعي بعدة طرق.

صحة العين

الخوخ مصدر معتدل للبيتا كاروتين، وهي صبغة برتقالية حمراء توجد في الفاكهة يحول الجسم بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، وهو فيتامين أساسي مهم للرؤية الصحية.

صحة الجلد

وجدت بعض الأبحاث المعملية أنه عند وضع المستخلصات المصنوعة من أزهار الخوخ على الجلد قد تقلل من تلف الأشعة فوق البنفسجية وتساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة.