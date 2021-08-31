وظائف خالية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عبر موقعها الرسمي، عن العديد من الوظائف الخالية للمصريين، وبرواتب تصل إلى 38 ألف دولار.



تتضمن الوظائف الشاغرة لدى السفارة الأمريكية بالقاهرة، وظيفة مساعد إداري للأمريكيين وعائلاتهم، ومساعد قنصل للأمريكيين وعائلاتهم، ومشرف كاشير، وأمين مخزن.

وجاء على رأس الوظائف الخالية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وظيفة مساعد إداري للأمريكان وعائلاتهم CLO Administrative Assistant (U.S. Citizen Eligible Family Members ONLY)، والوظيفة بدوام كامل 40 ساعة/ أسبوع، وتصل قيمة الراتب السنوي إلى 38.065 ألف دولار في السنة، كما يتم العمل من داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة، ويغلق التقديم في 5 سبتمبر 2021.

ويمكن التقديم على وظيفة مساعد إدارة للأمريكان وعائلاتهم في السفارة الأمريكية بالقاهرة من هنا.

وتضمنت قائمة الوظائف الشاغرة لدى السفارة الأمريكية بالقاهرة، وظيفة مشرف كاشير لمبيعات التجزئة- Supervisory Retails Sales Cashier (All Interested Applicants)، وهي وظيفة بدوام كامل 40 ساعة في الأسبوع، وبراتب قيمته 179.271 ألف جنيه سنويًا.

وعن مكان العمل فهو داخل مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، ويمكن التسجيل في طلب الالتحاق بالوظيفة عبر الرابط التالي، علما بأنه آخر موعد للتسجيل هو 5 سبتمبر/أيلول 2021.

وأعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن وظيفة خالية وهي أمين مخزن- Storekeeper (3 positions)- All Interested Applicants، بدوام كامل 40 ساعة في الأسبوع، من مقر السفارة في القاهرة، وبراتب 127.870 ألف جنيه.

يذكر أن آخر موعد للتقديم على وظيفة أمين مخزن بالسفارة الأمريكية بالقاهرة هو 12 سبتمبر/أيلول 2021، ويمكن التسجيل من هنا.

وشملت قائمة الوظائف الشاغرة لدى السفارة الأمريكية بالقاهرة، وظيفة مساعد قنصل- للامريكان- Consular Assistant (U.S. Citizen Eligible Family Members Only) (2 positions)، وهي بدوام كامل 40 ساعة في الأسبوع، وبراتب قيمته 30.414 ألف دولار في السنة.

يذكر أن آخر موعد للتقدم لوظيفة مساعد قنصل - للأمريكان في السفارة الأمريكية بالقاهرة هو 13 سبتمبر/أيلول 2021، ويمكن التسجيل من هنا.