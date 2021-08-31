صحة ورشاقة

رصد سلالة جديدة لكورونا بجنوب أفريقيا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

رصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من وبها عدة تحورات، لكنهم لم يحددوا بعد إذا ما كانت تجعلها أشد عدوى أو تعطيها تفوقاً على المناعة التي توفرها اللقاحات والإصابة السابقة بالمرض.

 

ووفقاً لبحث لم يخضع لمراجعة علماء آخرين بعد فالسلالة الجديدة، والمعروفة باسم "سي.1.2" رُصدت للمرة الأولى في مايو/أيار وانتشرت الآن لأغلب مناطق جنوب أفريقيا ولسبع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

 

وتحتوي تلك السلالة على تحورات ارتبطت في سلالات أخرى بزيادة العدوى وقلة الحساسية للأجسام المضادة، لكنها ظهرت بمزيج مختلف.

 

ولم يتحقق العلماء بعد من كيفية تأثيرها على الفيروس ويجرون اختبارات على قوة الأجسام المناعية المضادة في تحييد تلك السلالة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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