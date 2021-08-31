شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ الأطعمة المضرة لأسنان الأطفال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر الأطعمة التي يتناولها الأطفال على صحة الأسنان، مثلما تؤثر على الجسم كله، وهناك بعض الأطعمة التى تتسبب في تسوس الأسنان والتهاب اللثة ما يضر بصحة الفم والأسنان، في هذا التقرير نقدم أسوأ الأطعمة المضرة لصحة أسنان الأطفال، بحسب موقع "eatthis".

أسوأ الأطعمة المضرة لأسنان الأطفال1. الحلوى

يمكن أن تكون الحلوى ضارة جدًا بأسنان الطفل، وعندما يأكل الأطفال الحلوى يزيد الإنتاج السريع للحمض في الفم وهذا يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا لسطح المينا، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

2. الفواكه المجففة

عندما تضع فواكه مجففة في حقيبة غداء طفلك، فإنك تعتقد أنك تمنحه شيئًا جيدًا من الناحية التغذوية، لكن الفواكه المجففة ليست الأفضل لأسنان أطفالك، لأن الفواكه المجففة يمكن أن تلتصق بأسنان الأطفال، ما يؤدي إلى تكوين البلاك والتجاويف اللاحقة.

3. الحلويات السكرية ليست الجاني الوحيد

على مدى سنوات، ظهر السكر بوضوح كعامل مشترك في تطور تسوس الأسنان ومع ذلك ، هناك نقطة تم توضيحها في مراجعة أحدث الدراسات العلمية، حيث أنه بالإضافة إلى السكر، تم أيضًا ربط النشا بالتجاويف عند الأطفال.

4. رقائق البطاطس

رقائق البطاطس من بين الأطعمة التي تحتوي على أعلى مستوى من النشا، هذا النشا يتحلل بسرعة كبيرة إلى سكر يأخذ هذا السكر المسار المألوف للغاية وهو التسبب في إنتاج الحمض في فمك، مما يؤدي إلى تدمير مينا الأطفال.

5- الفواكه الحمضية مثل: البرتقال والجريب فروت

البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الحامض والفواكه الحمضية الأخرى ليست جيدة لأسنان طفلك لأنها حمضية يمكن أن يؤدي الحمض فيها إلى تآكل مينا الأسنان، وهو أمر غير مفيد لصحة فم طفلك، يمكن أن يتناول طفلك هذه الفواكه الحمضية ولكن باعتدال ودون إفراط فيها.