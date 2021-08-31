شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من عقبة ثبات الوزن.. 6 طرق بسيطة تصحح مسار الدايت لديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نمر خلال رحلة فقدان الوزن بالعديد من التحديات بسبب الروتين الذى يفرضه الرجيم المتبع، فلابد أنك لاحظت أن هناك وقتًا يصبح فيه وزنك ثابتًا حتى بعد القيام بتمارين مكثفة، يمكن أن تكون هذه الفترة محبطة للغاية وقد تفقد حماسك لاستكمال الدايت، وهناك طرق فعالة يمكنك من خلال اجتياز تلك المرحلة الصعبة، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

6 طرق لكسر مرحلة ثبات الوزن: 1- تقليل الكربوهيدرات من النظام الغذائي

إذا كنت قادرًا على خفض بعض الكربوهيدرات من روتين نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك ذلك فى كسر عقبة ثبات الوزن ويجعلك تواصل فقدان الكيلوجرامات، يحدث هذا لأن تقليل الكربوهيدرات يجعل الجسم يستهلك الدهون المتراكمة فى الجسم بما يفيد خطة إنقاص الوزن.



كربوهيدرات

2- زيادة شدة التمرين

ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية لفقدان الوزن، ويمكن كسر عقبة ثبات الوزن بسهولة عن طريق زيادة كثافة التمرين بحيث يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية والدهون، حيث يمكنك تجربة تدريبات المقاومة التي تساعد فى رحلة إنقاص الوزن.

3- حساب السعرات الحرارية

عندما تصل لمرحلة ثبات الوزن، قم بحساب السعرات الحرارية الخاصة بك وحاول التقليل منها فى نظامك الغذائي، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على العناصر الغذائية الأساسية والبروتينات المهمة للجسم، لذلك حاول دائمًا إجراء تعديل على نظامك الغذائى إذا شعرت أنك لا تحقق أهدافك فى التخلص من الكيلوجرامات.



بروتين

4- زيادة نسبة البروتين

إذا كان وزنك يزداد في الأيام القليلة الماضية فهذا يعني أن العناصر الغذائية لديك غير متوازنة، ويمكن تحسين ذلك عن طريق زيادة البروتين والتقليل من الكربوهيدرات والدهون من النظام الغذائي، حيث يساعد تناول المزيد من البروتين في هذه المرحلة على حرق سعرات حرارية إضافية لأنه يزيد من معدل التمثيل الغذائي.



ازاي تتخطة عقبة ثبات الوزن

5- إدارة مستويات التوتر لديك

يلعب التوتر دورًا كبيرًا في زيادة الوزن، فهو يحفز على تناول الطعام خاصة الغير صحى أو تعطيل عمل الدايت الخاص بك ما قد يؤدى إلى ثبات أو زيادة فى الوزن، لذلك يجب أن تتخذ خطوات عملية للتعامل مع ضغوطك لتقليل هرمونات التوتر في جسمك.

6- جرب الصيام المتقطع

في بعض الأحيان، لا يكفي تقليل السعرات الحرارية لكسر مرحلة ثبات الوزن، ومن ثم تحتاج إلى تجربة طريقة مختلفة، ولعل الصيام المتقطع القائم على الصيام لفترات طويلة عن الطعام ثم الحصول عليه فى توقيتات معينة قد يساعدك فى العودة لفقدان الوزن، يمكنك البدء بالصيام لمدة 16 ساعة واتباع نظام غذائي غني بالبروتين والألياف، فقد يساعد هذا النظام فى تقليل محيط الخصر في غضون أسابيع قليلة وكسر عقبة ثبات الوزن لديك.