شرب ثلاثة أكواب من القهوة يومياً يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - تشير دراسة إلى أنه يمكن تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 17 في المائة عن طريق الاستهلاك المعتدل للقهوة، أي ما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم.

وجاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: بحث باحثون من جامعة Semmelweis في بودابست في العلاقة بين عادات تناول القهوة وحالات النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أنّ استهلاك القهوة المعتدل يمكن أن يقلل أيضاً من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21 في المائة مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.

وقال مؤلف الدراسة وأخصائي أمراض القلب جوديت سيمون من جامعة سيميلويس المجرية: “هذه هي أكبر دراسة لتقييم الآثار القلبية الوعائية للاستهلاك المنتظم للقهوة لدى السكان الذين ليس لديهم أمراض قلبية مشخصة”.

“تشير نتائجنا إلى أنّ الاستهلاك المنتظم للقهوة آمن، وذلك لأنّ الاستهلاك اليومي المرتفع لم يكن مرتبطاً بالنتائج السلبية للقلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بعد متابعة دامت من 10 إلى 15 عاماً.”

علاوة على ذلك، ارتبط شرب 0.5 إلى 3 أكواب من القهوة يومياً بشكل مستقل بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة من أي سبب.

في الدراسة، قارن الدكتور سيمون وزملاؤه عادات الصحة واستهلاك القهوة لدى 468,629 من البالغين على مدى فترة متوسطة من 11 سنة.

تم جمع بيانات الدراسة من Uk Biobank، وهو قاعدة بيانات واسعة النطاق تحتوي على معلومات وراثية وصحية مفصلة عن نصف مليون مشارك.

قسم الفريق الأشخاص إلى ثلاث مجموعات بناء على تناولهم اليومي للقهوة، حيث أفاد 22 في المائة أنهم لم يشربوا القهوة بانتظام، و58.4 في المائة يشربون بين نصف وثلاثة أكواب في اليوم و19.5 في المائة يشربون أكثر من ثلاثة أكواب.

في بداية الدراسة، لم يكن لدى أي من المشاركين أي علامة على الإصابة بأمراض القلب، وكان متوسط عمر الفوج حوالي 56.2 سنة.

ووجد الباحثون أنّ استهلاك القهوة المعتدل، أي ما يصل إلى ثلاثة أكواب يومياً، كان مرتبطاً بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 12 في المائة من أي سبب آخر، وانخفاض خطر الوفاة بنسبة 17 في المائة من أمراض القلب والأوعية الدموية، على وجه التحديد.

وعلاوة على ذلك، وجد الفريق أنّ شاربي القهوة المعتدلين لديهم خطر الإصابة بسكتة دماغية أقل بنسبة 21 في المائة من أولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق.

لاستكشاف الآليات المحتملة التي قد تفسر هذه الارتباطات، قام الفريق بعد ذلك بتحليل بنية ووظيفة القلب ل30,650 مشاركاً باستخدام البيانات التي تم جمعها عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي، أو المسح الضوئي.

وأوضح الدكتور سيمون: “أشار تحليل التصوير إلى أنه بالمقارنة مع المشاركين الذين لم يشربوا القهوة بانتظام، كان لدى المستهلكين اليوميين قلوب أكثر صحة وأفضل أداء”.

يتسق ذلك أيضاً مع عكس الآثار الضارة للشيخوخة على القلب.

واختتم الدكتور سيمون قائلاً: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنّ استهلاك القهوة الذي يصل إلى 3 أكواب يومياً يرتبط بنتائج القلب والأوعية الدموية المواتية”.

“في حين أنّ هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لشرح الآليات الأساسية، يمكن تفسير الفوائد الملحوظة جزئياً عن طريق التغيرات الإيجابية في بنية القلب ووظيفته.’