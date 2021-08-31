“polypill” حبة دواء يمكنها أن تقلل خطر الإصابة بسكتة دماغية إلى النصف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - يمكن لحبة دواء يومية، تحتوي على ثلاثة أنواع من الأدوية، أن تقلل من خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية أو سكتة دماغية إلى النصف.

تحتوي “polypill”، الذي من المحتمل أن تكلف بضع بنسات فقط في اليوم، على الأسبرين الذي يرقق الدم، والستاتين الذي يخفض الكوليسترول واثنين على الأقل من الأدوية لخفض ضغط الدم.

درس الباحثون أكثر من 18000 مريض تمّ إعطاؤهم إما Polypill أو حبة وهمية أو ولا دواء على الإطلاق. أولئك الذين تناولوا Polypill كان لديهم خطر أقل بنسبة 53 في المائة من الإصابة بنوبة قلبية، وقللوا بنسبة 51 في المائة من احتمالات الإصابة بسكتة دماغية.

كانت حالات نزيف الجهاز الهضمي أعلى قليلاً فقط لدى الأشخاص الذين يتلقون العلاج المركب، ولم تكن القرحة الهضمية أعلى بكثير، مما يشير إلى أنّ الأسبرين اليومي كان آمناً.

جمع التحليل الأدلة من ثلاث دراسات رئيسية حول العلاج، والتي يقول المؤيدون أنها يجب أن تعطى للأشخاص الأصحاء لحمايتهم من مشاكل القلب والسكتات الدماغية.

وقال البروفيسور سليم يوسف، كبير مؤلفي الدراسة من جامعة ماكماستر في كندا: “إنّ فكرة Polypill التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية موجودة منذ 20 سنة، ولكن لدينا الآن دليل واضح جدًا على فائدتها الكبيرة، وقد حان الوقت لوصفها.”

“يقترح العلماء أننا يجب أن نعطيها لجميع الذين تزيد أعمارهم عن 50 أو 55 عاماً، ولكن من المرجح أن يختار الأطباء أولئك في هذه الفئة العمرية الذين لديهم عامل خطر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، مثل أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري والمدخنين السابقين والحاليين والذين لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية.”

وبما أنّ هذا يمثّل حوالي 70 في المائة من البالغين، فإنّ هذا النهج يمكن أن يساعد الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.

جاءت فكرة عدة حبوب في حبة واحدة من النظر إلى جلطات الدم التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية. تتشكل الجلطة عندما يحاول الجسم إصلاح تلف الأوعية الدموية بسبب ارتفاع ضغط الدم، أو تمزق الرواسب الدهنية الناجمة عن ارتفاع الكوليسترول في الدم.

لذلك فمن المنطقي أن تعطي شخص الستاتين لخفض الكولسترول، وأقراص للحد من ارتفاع ضغط الدم، والأسبرين لتخفيف الدم ومنع الجلطة.

نظر الباحثون إلى الأدوية التي تم تناولها معاً عبر ثلاث دراسات شملت 18,162 شخصاً، تم تعقبهم على مدى خمس سنوات في المتوسط. ومن بين أولئك الذين لم يتلقوا أي علاج، أو الحبوب الوهمية، توفي 227 شخصاً، أو 2.5 في المائة، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وانخفض هذا المعدل إلى 144 شخصاً، أو 1.6 في المائة، لدى أولئك الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول وأقراص ضغط الدم والأسبرين، إما بشكل منفصل أو معاً ك Polypill.

نظر هذا التحليل، الذي نشر في مجلة لانسيت الطبية، إلى الأشخاص الذين ليس لديهم مشاكل صحية سابقة في القلب والأوعية الدموية لتحديد ما إذا كانت الأدوية يمكن أن تحميهم من تلك المستقبلية. كانت الفوائد متسقة لدى أولئك الذين لديهم مستويات مختلفة من ضغط الدم والكوليسترول، لكنهم عملوا بشكل أفضل لدى كبار السن بحسب المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

وقال البروفيسور يوسف: “هذه النتائج ضخمة، ويمكن للاستخدام الواسع ل(polypill) تجنب ما بين خمسة وعشرة ملايين شخص يعانون من سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو يموتون من هذه الحالات سنوياً.”