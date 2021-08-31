أفضل 8 أنواع من الأطعمة التي يمكن تناولها في الليل 

بيروت - نادين محمد -

إذا كنت ممن يشعرون كثيراً بالجوع ليلاً؛ يجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين للبقاء بصحة جيدة. يُعد البروتين جزءاً أساسياً من أي نظام غذائي متوازن، ويعمل على إصلاح الأنسجة التالفة وبناء الجسم، مع الحفاظ أيضاً على الوظائف الطبيعية لأنظمة الجسم.

في ما يلي عدد من الأطعمة عالية البروتين وقليلة الدهون يمكنك تناولها ليلاً دون زيادة وزنك والحفاظ على رشاقتك، لكن يجب أن تكون ضمن نظام سعراتك الحرارية اليومية التي يحددها مختص التغذية الخاص بك.

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غنى بالبروتين، نسبة أقل من الدهون وقوام كريمي أكثر. إذا كنت تبحث عن طعام غني بالبروتين وقليل الدسم؛ فيُعد الزبادي خياراً جيداً.

من الآمن القول إن 170 غراماً من الزبادي اليوناني تحتوي على ما يقرب من 20 غراماً من البروتين. يمكنك تناول مشروب الزبادي اليوناني جنباً إلى جنب مع وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية مثل الجبن أو البيض.

والخبر السار هو أنه يمكنك اعتباره وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل؛ بسبب احتوائه على مادة التربتوفان، لأن التربتوفان يساعد على تحسين نوعية النوم.

2. اللحوم البيضاء

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لا يقتصر مذاق اللحوم البيضاء على كونها جيدة فحسب، بل تحتوي أيضاً على كمية ملحوظة من البروتينات الأساسية.

في المتوسط ، يحتوي 100 غرام من الديك الرومي المسلوق أو المشوي على نحو 30 غراماً من البروتين، وللحصول على طعام غني بالبروتين وقليل الدسم، يمكنك تجريد لحم الدواجن من الجلد.

3. بياض البيض

أكثر من نصف محتوى البروتين في البيض العادي موجود في بياض البيض. يحتوي صفار البيض على قائمة بالعناصر الغذائية الرائعة الأخرى مثل الكوليسترول، ولكنه يحتوي أيضاً على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية.

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إذا كنت ترغب في اختيار وجبة تحتوي على القليل من الدهون، ولكن تحتوي على نسبة عالية من البروتين، فننصحك بالالتزام بتناول بياض البيض فقط. يحتوي بياض البيض على بروتين أكثر ودهون أقل من صفار البيض والزبادي الذي يُعد خياراً رائعاً للوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل؛ لأن محتواه من البروتين يمكن أن يحسن نوعية نومك.

4. الحليب

يحتوي الحليب على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية إذا كنت تبحث عن أطعمة غنية بالبروتين قليلة الدسم. بعض العناصر الغذائية الموجودة في الحليب هي الكالسيوم والفوسفور وفيتامين ب 12.

يمكن الحصول على الحليب خالي الدسم ومع ذلك تُرجى ملاحظة أن الحليب قد لا يكون اختياراً رائعاً لك إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى الإسهال والغازات.

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5. الأسماك

تُعد الأسماك خياراً آخر رائعاً لغير النباتيين، وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل؛ لأنها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين د.

يساعد فيتامين د جسمك على تنظيم مستويات الكالسيوم فيه، وهو مفيد للكلى والغدد.

تحتوي الأسماك الدهنية أيضاً على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مجموعة من الأحماض الدهنية الصحية التي يمكن أن تكون بمنزلة عوامل مضادة للالتهابات ومفيدة للدماغ.

أظهرت أحماض أوميجا 3 الدهنية أنها قادرة على زيادة كمية السيروتونين التي ينتجها الجهاز العصبي، وبالتالي تجعل النوم أفضل.

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6. الجمبري

الجمبري من المأكولات البحرية الرائعة، ويعتبر اختياراً رائعاً لنظام غذائي منخفض الدهون وعالي البروتين؛ حيث يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأخرى مثل السيلينيوم والريبوفلافين. مثل معظم الأحماض الدهنية؛ فهو يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

السعرات الحرارية في الجمبري منخفضة جداً.

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7. جبن قريش قليل الدسم

الجبن القريش غذاء غني بالبروتين، والأفضل أنه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون والسعرات الحرارية. طعمه جيد والأطفال يحبونه.

يحتوي الجبن على الكالسيوم، وهو أمر رائع لنمو العظام وتقوية الأسنان، حتى إن معظم الشركات المصنعة تضيف فيتامين د، الذي يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم والاستفادة منه.

8. الجوافة

تحتوى الجوافة على الكثير من البروتين والألياف، ومع ذلك، فإنها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، وبالتالي ستكون اختياراً رائعاً لنظام غذائي منخفض الدهون وعالي البروتين؛ فهي تحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الفيتامينات الموجودة في خمس برتقالات متوسطة.

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