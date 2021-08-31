دراسة تكشف أن الجوز قاهر الكوليسترول

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

كشفت دراسة أجراها باحثون في مستشفى "كلينيك دي برشلونة"، عن فوائد عظيمة لإضافة الجوز إلى نظامنا الغذائي، و أن إضافة نصف كوب من الجوز إلى نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5 %، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



وتوصلت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Circulation العلمية ،إلى نتائجها بعد إجراء اختبار شمل 628 شخصاً بالغا، تمت إضافة الجوز بشكل يومي لنظامهم الغذائي.

ووجد الباحثون بعد مرور عامين، أن الفريق الذي يتناول الجوز يوميا، قد انخفض لدى أفراده كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يعرف بـLDL.

ويرتبط هذا النوع من الكوليسترول، الذي يطلق عليها أيضا اسم "الضار"، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وفقاً لسكاي نيوز عربية.

قال خبير التغذية إميليو روس من مستشفى كلينيك دي برشلونة في إسبانيا: "أظهرت الدراسات السابقة أن المكسرات بشكل عموماً، والجوز خصوصاً، تخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إلا أن دراستنا كشفت أيضا عن دورها في تحسين جودة جزيئات الكوليسترول الضار".