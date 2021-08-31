صحة ورشاقة

ما هي آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 216.97 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و685233.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                   638700                          38978552

 

الهند                                   438210                         32737939

 

البرازيل                               579308                        20741815

 

روسيا                                  363012                       6901152

 

المملكة المتحدة                 132485                       6757650

 

فرنسا                              114308                       6746283

 

تركيا                                56423                         6365189

 

الأرجنتين                        111383                       5173531

 

إيران                            107151                        4960744

 

كولومبيا                       124811                        4905258.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها             عدد الوفيات                 عدد الإصابات

 

22 - العراق                   20764                       1881213

 

36 - المغرب                12540                         856049

 

38 - الأردن                10398                           796259

 

43 - الإمارات              2039                           717374

 

45 - تونس                23430                          662752

 

47 - لبنان                 8044                           600451

 

49 -           8539                             544225

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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