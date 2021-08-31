اليابان تعلن سبب تلوث جرعات من لقاح موديرنا ضد كورونا.. ما علاقة الإبرة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتسع نطاق أزمة تلوث لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في اليابان وتم تعليق استخدام مليون جرعة أخرى.

جاء ذلك بعد العثور على مواد غريبة في المزيد من الدفعات ووفاة شخصين بعد حقنهما بجرعات من الشحنات الملوثة.

ويأتي تعليق استخدام أكثر من 2.6 مليون جرعة إجمالا إلى الآن من لقاح موديرنا في وقت تكافح فيه اليابان أسوأ موجة تفشٍّ لمرض كوفيد-19 حتى الآن مع ظهور تحور دلتا شديد العدوى وتجاوز حالات الإصابة اليومية 25 ألف حالة هذا الشهر لأول مرة مع تباطؤ حملة التطعيم.

وجاء أحدث بلاغ عن لقاحات ملوثة من مقاطعة جوما اليابانية الواقعة بالقرب من طوكيو، ومن مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، ما أدى إلى تعليق استخدام شحنتين بالإضافة إلى 1.63 مليون جرعة جرى سحبها بالفعل الأسبوع الماضي.



وقال مسؤول بمقاطعة جوما إن مادة سوداء صغيرة عُثر عليها في إحدى قوارير لقاح موديرنا، وفي أوكيناوا عثر على مادة سوداء في المحاقن وفي قارورة وعثر في محقن آخر على مادة وردية اللون.

وجاءت أحدث حالات التلوث، بعد بيان حكومي، السبت، عن وفاة رجلين بعد تطعيمهما بجرعتين من لقاح موديرنا للوقاية من كوفيد-19 ضمن كمية كبيرة من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها فيما بعد بسبب تقارير عن تلوث.

وذكرت وزارة الصحة أن الرجلين، وهما في الثلاثينات من العمر، توفيا هذا الشهر في غضون أيام من تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح موديرنا. وحصل كل منهما على جرعة من 3 دفعات من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها الخميس الماضي. ولا يزال سبب الوفاة قيد البحث.

وقالت الحكومة إنه لم يتم التوصل إلى مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية وإن قرار التعليق مجرد إجراء احترازي.

مواد غريبة

وقال وزير الصحة الياباني، نوريهيسا تامورا للصحفيين، الثلاثاء، إنه من المرجح للغاية أن تكون المواد الغريبة التي تم العثور عليها في اللقاحات في أوكيناوا قد تسببت عندما تم تركيب الإبر في القوارير التي تحوي اللقاحات.

وأوضح أن الحادثتين "ربما كانتا بسبب إدخال إبر بشكل غير صحيح في قوارير، ما أدى إلى قطع أجزاء من السدادة المطاطية".

كانت شركة موديرنا الأمريكية أعلنت الأربعاء الماضي، إيقاف تصدير نحو 1.63 مليون جرعة لقاح كورونا إلى اليابان، بعد إخطارها "بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات".

وقالت الشركة، إن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا، مضيفة "حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية".

ولحل المشكلة، ذكرت الشركة أنها تعمل مع شريكتها شركة تاكيدا، والأجهزة التنظيمية.

تاكيدا، من جانبها، قالت إنها أجرت "فحصا طارئا" بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.

وتعليقا على ذلك، قالت وزارة الصحة اليابانية، الخميس، إنها قررت سحب بعض الجرعات في إجراء احترازي، بعد التشاور مع تاكيدا.

وتجري موديرنا تحقيقا حول ماهية المواد الملوثة، بحسب الوزارة وتاكيدا، وقالت الوزارة إن القوارير الملوثة وجدت في 8 مواقع تطعيم بعدة محافظات، وفقا لموقع "جابان تايمز".