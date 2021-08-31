سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، الارتفاع اليوم الثلاثاء، 31 أغسطس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.43 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو في مصر

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، في بنك كريدي أجريكول.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

مصر تستغل "الثروة السوداء"

بدأت مصر خطواتها العملية نحو استغلال الرمال السوداء "المشعة" أو "الثروة السوداء" كما يطلق عليها، لتحويلها إلى كنز صناعات هامة.

وحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، تمتلك مصر الرمال السوداء، التي تحتوي على العديد من المعادن الثقيلة، بكميات كثيفة.

وقال المركز في فيديو جراف، إن مصر تمتلك قرابة 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء، وما تحتويه من معادن ثقيلة، ويتم فصل تلك الرمال في أماكنها بأجهزة خاصة.

وأوضح الفيديوجراف، أن الرمال تتحول بعدها إلى 41 صناعة ومنتجا استراتيجيا مثل: "صناعة هياكل الطائرات، والسيارات، وأنابيب البترول، ومواد الإشعاع النووي، وغيرها مما يجعلها ثروة قومية للبلاد لا يُستهان بها".

وتم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالميا.

كما يستهدف تأسيس الشركة تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى، وتقدمه.

أسعار الدولار والإسترليني في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري إلى 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، مقابل 21.54 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار في مصر

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأيام الماضية.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 51.96 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.02 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، أمس.