شكرا لقرائتكم خبر عن عزز حالتك النفسية بـ 5 طرق طبيعية تبعدك عن الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب واحد من أبرز الحالات النفسية التى يمر بها الكثيرون قد يكون نتيجة التعرض لصدمة نفسية أو مشاكل الحياة والعمل ولكن استمرار حالة الاكتئاب يؤثر على حياتك وصحتك لذلك ينصح بتعزيز الحالة النفسية دائمًا والابتعاد عن التوتر والقلق.

وحسب ما ذكره موقع mhanational فإن هناك:

1: ابدأ يومك بفنجان من القهوة، pde يرتبط استهلاك القهوة بانخفاض معدلات الاكتئاب، وإذا كنت لا تستطيع شرب القهوة بسبب الكافيين، فجرب مشروبًا آخر مفيدًا لك مثل الشاي الأخضر.

2: النوم بعدد ساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم، فالنوم يساعد على الاسترخاء ويعزز الحالة النفسية.

3:عزز قدراتك العقلية من خلال قطعتين من الشوكولاتة الداكنة، حيث تحتوى الشيكولاتة على نسبة عالية من العناصر التى تعمل على تعزيز الحالة النفسية ومحاربة الاكتئاب.

4:اهتم بممارسة التمارين الرياضية يوميًا فهى تعمل على تعزيز حالتك النفسية وتمد الجسم بالنشاط والطاقة.

5:حاول أن تشارك فى الأعمال التطوعية او الرياضات التى بها جماعة لتندمج مع الأخرين .

6: تربية الحيوانات الأليفة واحدة من الطرق التى تساعد على تعزيز حالتك النفسية وتحد من الاكتئاب والقلق المستمر.

7: تناول الأطعمة التى تساعد على تعزيز الحالة النفسية وتحد من الاكئاب والتوتر ومنها " الاسماك، المكسرات، الشيكولاتة.."

8:خذ 30 دقيقة للذهاب في نزهة في الطبيعة ، يمكن أن تكون نزهة في حديقة، أو نزهة في حديقة الحيوانات، حيث تظهر الأبحاث أن التواجد في الطبيعة يمكن أن يزيد من مستويات الطاقة ويقلل من الاكتئاب ويعزز الرفاهية.