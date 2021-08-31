شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على نقص المعادن فى جسمك.. أبرزها سوء المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المعادن هي العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ليعمل بكفاءة، ولكنها مطلوبة بكميات صغيرة فقط والتي يجب الحصول عليها من الطعام الذي نتناوله، يمكن أن يحدث نقص في المعادن عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من عنصر غذائي معين أو عندما لا يمتص جسمك الكمية المطلوبة، وهنا أبرز العلامات على نقص المعادن فى جسمك.

ما هي علامات نقص المعادن التي يجب البحث عنها؟

أكد موقع "express" وفقا لإخصائيين التغذية أن أشهر علامات نقص المعادن في الجسم تشمل التالى.

آلام في البطن، إمساك، انتفاخ إسهال فقدان الشهية تشنجات العضلات صعوبة التركيز انخفاض الطاقة والتعب غثيان خدر أو وخز في الأطراف صعوبة النوم القلق / الحالة المزاجية السيئة

من الأكثر عرضة للإصابة بنقص المعادن؟

من يأكلون الوجبات السريعة دون تناول الفواكه والخضروات أكثر عرضة لخطر نقص المعادن، كما أن الأنظمة الغذائية التقييدية التي تستبعد المجموعات الغذائية مثل النباتيين يمكن أن تزيد أيضًا من خطر نقص المعادن.

يمكن أن يحدث نقص المعادن أيضًا بسبب الحاجة المتزايدة إلى عنصر غذائي معين، ومن الأمثلة الجيدة هنا النساء فقد يتعرضن لخسارة أكبر للمعادن بسبب الدورة الشهرية أو أثناء الحمل، وتشمل أنواع المعادن في الجسم التي يحدث بها نقص فى العادة، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم.