4 عادات غذائية يجب تجنبها لو عمرك فوق الـ 50

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القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأشخاص فوق سن الخمسين للعناية بصحتهم بشكل جيد مع إجراء فحوصات طبية لاكتشاف أي أمراض كامنة، علاوة على الحصول على التطعيمات وممارسة النشاط البدنى وتناول الأطعمة الغنية بالمغذيات لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة المبكرة، في هذا التقرير نتعرف على 5 عادات غذائية يجب تجنبها لو عمرك فوق الخمسين، وفقاً لموقع "Eat this".

4 عادات غذائية يجب تجنبها لو عمرك فوق الخمسين1- تناول الكثير من الأطعمة المصنعة

تحتوى العديد من المواد الغذائية المعبأة والمعالجة على السكريات المضافة والملح وحتى الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تساهم جميعها في الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثانى.

2- الأكل في وقت متأخر من الليل

أكدت الأبحاث أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يساهم في الالتهابات المزمنة، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات صحية مثل أمراض القلب والسكري، إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها ضمان حصولك على قسط جيد من الراحة أثناء الليل هي تناول العشاء قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من الذهاب إلى الفراش حتى تتجنب الانزعاج المعدي المعوي قبل الذهاب إلى الفراش.

يمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى زيادة غير مرغوب فيها في الوزن ومشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ والإمساك أو الإسهال، والنوم هو فرصة الجسم للإصلاح واستعادة نشاطه، إنه ليس الوقت المناسب لهضم الطعام.

3- عدم شرب كمية كافية من الماء

مع تقدمنا في العمر، تصبح آلية العطش لدينا أقل فاعلية، مما يؤدي إلى تقليل إشارات شرب السوائل على مدار اليوم.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا قد يتعرضون لخطر الإصابة بالجفاف، مما قد يؤدي إلى عدد من الآثار الجانبية ، مثل انخفاض ضغط الدم ، وارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية ، والغثيان أو القيء. إذا تُرك الجفاف دون علاج ، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية أكثر خطورة بما في ذلك الفشل الكلوي والنوبات المرضية.

بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأننا عادةً ما نفقد العضلات مع تقدم العمر، فإن قدرتنا على تخزين المياه تقل، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالجفاف، لذا حاول أن تشرب الماء بشكل متكرر طوال اليوم ، سواء كنت تشعر بالعطش أم لا.

4- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف

من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، لذا ضع في اعتبارك تناول أطعمة غنية بالألياف، وقم بإضافة المزيد من الفواكه والخضروات، حيث تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على الشعور بالشبع والامتلاء وتساعد على إنقاص الوزن.

إن زيادة تناول الألياف يمكن أن يساعدك على تحسين صحتك العامة، حيث إن تناول كمية أقل من الألياف يمكن أن يؤثر سلبًا على الهضم والوزن وسكر الدم والكوليسترول، لذلك من المهم مراقبة تناول الألياف.

بالإضافة إلى الفواكه والخضروات، يمكن إضافة المزيد من منتجات الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان وخبز القمح الكامل والبقوليات (مثل الفول والعدس).