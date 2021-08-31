شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق فعالة هتخلصك من بدانة الوجه.. النوم جيدًا وتقليل الملح الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير الوجه الممتلئ مع التقدم فى العمر، إلى الشيخوخة، وهذا يبدور أمر طبيعى، ولكن عندما تظهر في مرحلة البلوغ بسبب زيادة الوزن فقد تبدو مقلقة، حيث يمكن أن تؤدي الزيادة المفرطة في الوزن إلى تراكم الدهون بشكل مفرط على وجهك وتسبب الذقن المزدوجة والخدود الممتلئة والدهون حول رقبتك وهذا الأمر قد يكون محبطًا، لذلك إذا كنت تتطلع إلى فقدان دهون وجهك فلابد من إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف أنديا".

فيما يلى.. خمس طرق لفقدان دهون الوجه تمارين الوجه

مثلما لدينا تمارين لاستهداف عضلات الجسم المختلفة، هناك أيضًا تمارين تستهدف عضلات الوجه، حيث وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Clinical & Diagnostic Research، فإن أداء تمارين الوجه يمكن أن يقلل من ظهور علامات الشيخوخة ويقوي عضلات الوجه.

ولكن هناك أدلة محدودة متاحة بشأن قدرة تمارين الوجه فى فقدان الدهون، لكنها بالتأكيد تجعله يبدو أقل نحافة، ويمكنك تجربة تمارين مثل نفخ خديك على الجانبين المتبادلين وغيرها.



تمارين الوجه

أكثر من شرب الماء

في معظم الأوقات، قد لا يكون انتفاخ الوجه سببه الدهون بل الجفاف، حيث يؤدي عدم تناول كمية كافية من الماء إلى احتفاظ جسمك بالملح الذي يعمل على انتفاخ جسمك بما في ذلك وجهك، ويمكن أن يساعد تناول 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا على جعل وجهك يبدو أنحف وتسريع عملية التمثيل الغذائي للتخلص من الدهون الكلية من الجسم.



شرب الماء

تحسين نظامك الغذائي

يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في رحلة إنقاص الوزن، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية الغنية بالمغذيات الأساسية في الحفاظ على نظامك الداخلي في حالة جيدة وأن تؤدي أعضاء جسمك عملها بكفاءة.

كما أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي لديك مما يساعد في حرق الدهون بشكل أسرع، ما عليك تجنبه هى الكربوهيدرات المكررة ومصادر الدهون غير الصحية التى تساهم في زيادة الوزن وتجعلك أيضًا عرضة للإصابة بالعديد من الحالات الصحية.

النوم جيدًا

النوم في الوقت المحدد ولمدة 7-8 ساعات أمر ضروري أيضًا للتخلص من الوزن الإجمالي للجسم ويجعل وجهك يبدو أنحف، لأنه يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مستوى الكورتيزول وهو هرمون التوتر الذى يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ويزيد من تخزين الدهون ويجعل وجهك يبدو منتفخًا عند الاستيقاظ فى الصباح.

ويعتبر أفضل وقت للنوم هو ما بين الساعة 9:30 و 10:30 مساءً والاستيقاظ بين الساعة 5:30 حتى 7 صباحًا، لذلك قم بتعديل جدول نومك وفقًا لذلك لتشاهد التغييرات في صحتك ولياقتك، مع أهمية النوم العميق لمدة 7-8 ساعات يوميًا.

راقب استهلاك الملح

يمكن أن يؤدي الإفراط فى استهلاك الملح وشرب الماء نتيجة لذلك إلى زيادة وزن الماء، فقد تشعر أنك قد اكتسبت وزنًا فجأة بين عشية وضحاها، وهذا يؤثر بالضرورة على وجهك ويجعله يبدو منتفخًا، لذلك من المهم الحد من استهلاك الملح لتجنب زيادة الوزن غير مبررة والوقاية من الأمراض بشكل عام مثل ارتفاع ضغط الدم.