شكرا لقرائتكم خبر عن حجامة الوجه يمكن أن تجدد بشرتك وتعزز الكولاجين.. اعرف ما هي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجمال صناعة بمليارات الدولارات والسوق يمتلئ بالمنتجات التي تعد بمنحك أي شيء من بشرة أفتح إلى توهج مشع إلى مظهر أصغر سنًا، لكن معظم هذه المنتجات مليئة بالمواد الكيميائية التي قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل.

لهذا السبب، ينظر الكثير من الناس الآن إلى ممارسات الجمال التقليدية والقديمة التي توفر طريقة طبيعية للجمال، وقد استخدمت الثقافات حول العالم علاجات التجميل منذ العصور القديمة، وتم إثبات معظم هذه النتائج وغالبًا ما تكون النتائج مذهلة، أحد هذه الإجراءات هو حجامة الوجه، فقد جذبت الآن انتباه عشاق الجمال وكانت النتائج مذهلة، وفقا لتقرير موقع " webmd"



الحجامة فى الوجه

ماذا تفعل الحجامة

الحجامة هي علاج قديم يستخدم أكواب الشفط على الجلد لتعزيز الدورة الدموية وتهدئة العضلات، يتم استخدامه للجسم كله، ولكن يمكنك استخدامه خصيصًا للوجه أيضًا.

في حجامة الوجه، يتم وضع أكواب شفط صغيرة على جلد وجهك ثم تنزلق على وجهك بالكامل، وهذا يزيد من تدفق الأكسجين إلى بشرة الوجه ويمنحك توهجًا مشعًا، يولد فراغًا لتجديد أنسجة الوجه ويعزز مستويات الكولاجين، ويمكن لهذا الإجراء أن يتلاشى الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويمنح بشرتك توهجًا صحيًا وطبيعيًا.

الآثار الجانبية للعلاج بالحجامة في الوجه

على الرغم من أنه هذا الإجراء آمن نسبيًا مع آثار جانبية قليلة جدًا، لكن قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية مثل الدوخة والغثيان والحروق الطفيفة أو الكدمات والتعرق البارد، وقد تواجه أيضًا ردود فعل سلبية إذا قمت بإجراء هذا الإجراء على الجلد المصاب أو المحروق أو المكسور، وقد يعاني الأشخاص ذوى البشرة الحساسة أيضًا من رد فعل تحسسي، لذا من الأفضل دائمًا استشارة طبيب الأمراض الجلدية قبل البدء في هذا الإجراء لتكون في الجانب الآمن.