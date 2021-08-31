شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بالتهاب المرارة.. ألم البطن والغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المرارة من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وتسبب ألما شديدًا، ففي معظم الحالات تسبب حصوات المرارة التي تسد الأنبوب الخارج من المرارة، التهاب المرارة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic ينتج عن هذا تراكم الصفراء الذي يمكن أن يسبب الالتهاب، وتشمل الأسباب الأخرى لالتهاب المرارة مشاكل القناة الصفراوية والأورام والأمراض الخطيرة وبعض أنواع العدوى.

قد تتضمن علامات التهاب المرارة وأعراضه ما يلي:

1:ألم شديد في أعلى يمينك أو وسط البطن.

2:ألم ينتشر إلى كتفك الأيمن أو ظهرك

3:الم على بطنك عند لمسها.

4:غثيان.

5:التقيؤ.

6:حمى.

غالبًا ما تحدث علامات التهاب المرارة وأعراضه بعد تناول وجبة، خاصةً الوجبة الكبيرة أو الدهنية.





يمكن أن يحدث التهاب المرارة بسبب:

1:حصى في المرارة: وغالبًا ما يكون التهاب المرارة ناتجًا عن جزيئات صلبة تتطور في المرارة، ويمكن أن تسد حصوات المرارة الأنبوب التي تتدفق من خلالها الصفراء عندما تغادر المرارة، وتتراكم الصفراء مسببة الالتهاب.

2:الأورام: قد يمنع الورم خروج الصفراء من المرارة بشكل صحيح، ما يتسبب في تراكم الصفراء الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب المرارة.

3:انسداد القناة الصفراوية: يمكن أن يؤدي التواء أو تندب القنوات الصفراوية إلى انسداد يؤدي إلى التهاب المرارة.

4:العدوى: يمكن أن يؤدي الإيدز وبعض أنواع العدوى الفيروسية إلى التهاب المرارة.

5: مشاكل الأوعية الدموية: يمكن أن يؤدي المرض الشديد إلى تلف الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى المرارة ، مما يؤدي إلى التهاب المرارة.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهاب المرارة عن طريق اتباع الخطوات التالية للوقاية من حصوات المرارة:

1:اخسر الوزن ببطء، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية ياستمرار.

3:اختر نظامًا غذائيًا صحيًا، الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون وقليلة الألياف قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة،و لتقليل المخاطر اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.