شكرا لقرائتكم خبر عن المبيدات الحشرية فى الخضراوات والفاكهة يمكن أن تصيبك بالسمنة وسوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا كيف أن استخدام المبيدات الحشرية بشكل متزايد في الخضراوات والفواكه الشائعة التي نأكلها يدمر صحتنا بشكل عام، من الإسهال إلى مضاعفات الجهاز الهضمي، يمكن أن يؤثر تناول الفواكه والخضراوات المحتوية على مبيدات حشرية عليك بعدة طرق.

في دراسة حديثة وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite" ، ثبت أن مبيد الآفات الشائع الاستخدام (مادة الكلوربيريفوس - الذي يُرش على نطاق واسع على الفواكه والخضراوات في أجزاء كثيرة من العالم )، يمكن أن يكون مسئولاً جزئيًا عن وباء السمنة العالمي، حيث يبطئ من حرق السعرات الحرارية في الأنسجة الدهنية البنية لدى الفئران.

ووفقًا للخبراء، يمكن أن يقلل هذا المبيد من عملية حرق السعرات الحرارية في الجسم، وهي عملية تُعرف باسم التوليد الحراري الناتج عن النظام الغذائي، والتي تجعل الجسم يخزن هذه السعرات الحرارية الزائدة ويعزز السمنة، ووفقًا لنتائج الدراسة ، توصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف بعد دراسة 34 مبيدًا حشريًا ومبيدات أعشاب شائعة الاستخدام في الخلايا الدهنية البنية واختبار تأثيرات مادة الكلوربيريفوس في الفئران التي تغذت على أنظمة غذائية عالية السعرات الحرارية.

الدهون البنية - إليك ما يجب معرفته

الدهون البنية هي عامل الأيض في أجسامنا، حيث تحرق السعرات الحرارية، على عكس الدهون العادية المستخدمة في تخزينها، وهذا يولد الحرارة ويمنع السعرات الحرارية التي تترسب في أجسامنا كدهن أبيض طبيعي.

تنشط الدهون البنية أثناء البرد وعندما نأكل، ونادرًا ما تؤدي التغييرات في نمط الحياة المتعلقة بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية إلى فقدان الوزن بشكل مستمر.

وبحسب البيانات، فإن السمنة مسئولة عن 4.7 مليون حالة وفاة مبكرة كل عام. تُعرف الحالة أيضًا كعامل خطر للعديد من الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأنواع مختلفة من السرطان.