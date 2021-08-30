وداعا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.. علاج مركب يقلل الخطر 53%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت دراسة دولية قادها باحثو مؤسسة "هاملتون هيلث " الكندية، إن العلاج المركب من الأسبرين والستاتين واثنين على الأقل من أدوية ضغط الدم التي تُعطى بجرعات ثابتة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة بأكثر من النصف.

وخلال الدراسة المنشورة، الأحد، في دورية "ذا لانسيت"، تم فحص علاجات هذه التركيبة، مع أو بدون، الأسبرين مقابل مجموعات التحكم في تحليل مشترك لأكثر من 18000 مريض بدون أمراض قلبية وعائية سابقة من ثلاث تجارب سريرية كبيرة.



ووجد الباحثون أن هذه التركيبة، بما ذلك التي تحتوي على الأسبرين، قللت خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 53%، والسكتة الدماغية بنسبة 51%، والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 49%.

ويموت حوالي 19 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويعاني ضعف هذا العدد من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية كل عام.

وتحدث حوالي 80% من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ سابق لمثل هذا المرض، مما يعني أن الاستراتيجيات الوقائية الفعالة بما في ذلك الأدوية للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ضرورية.





ويقول المؤلف الرئيسي فيليب جوزيف، أستاذ الطب المساعد في جامعة ماكماستر الكندية، وطبيب القلب في "هاميلتون هيلث "، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، بالتزامن مع نشر الدراسة: "لاحظنا أكبر التأثيرات مع العلاجات التي تشمل عوامل خفض ضغط الدم، والستاتين والأسبرين معًا، والتي يمكن أن تقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة وغير المميتة إلى النصف تقريبًا".

ويضيف أن "الفوائد تحدث مع مرضى لديهم مستويات مختلفة من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وكذلك مع مرضى مصابون بالسكري وآخرون غير مصابون، وتحدث فوائد أكبر لدى كبار السن".

وشملت الدراسة باحثين من 13 دولة وضمت مشاركين من 26 دولة ومن كل قارة مأهولة في العالم.

ويقول جوزيف: "نتائج الدراسة يمكن أن يؤدي استخدامها على نطاق واسع إلى تجنب إصابة ما بين 5 إلى 10 ملايين شخص بسكتة دماغية أو نوبة قلبية أو الوفاة بسبب هذه الحالات سنويًا".